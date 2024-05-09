نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد ختام الأنشطة الطلابية لصيدلة بنات أسيوط

شهد فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي حفل ختام فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2023 بحضور الدكتور جمال سلطان زايد عميد الكلية والدكتور عادل جابر وكيل الكلية والدكتور ماجد محمد عثمان عميد الكلية التربية بنات ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة ومدير الكلية والطالبات بالكلية تحت رعاية فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة وفضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور جمال سلطان عميد كلية الصيدلة.

وقدم الحفل الدكتور أحمد إبراهيم المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الذي بدأ فعالياته بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر بقراءة ورش عن نافع للطالبة أسماء نشأت الشيمي بالفرقة الخامسة ثم كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور جمال سلطان عميد كلية الكلية بالسادة الحضور، كما قدم جزيل الشكر لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي لدعمه لكافة الأنشطة الطلابية بالكلية معرباً عن سعادته بذلك اليوم الذي يعد حصادا لثمار مجهود عام دراسي وتخرج أول دفعة من طالبات الكلية هذا العام.

وأضاف الدكتور عادل جابر وكيل الكلية عن الدعم الكبير المقدم من فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة وفضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، للكلية الوليدة، التي تخطو خطوات كبيرة نحو التقدم والرقي؛ لتواكب التطورات التعليمة الحديثة.

وفى كلمته رحب فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالحضور ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر مشيدا بجهود عميد الكلية فى تطوير الكلية الوليدة.

كما ثمن جهود الطالبات من خلال مشاركتهن الفعالة فى الأنشطة الطلابية على مدار العام الجامعي مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الكلية فى إطلاق القدرات الإبداعية للطالبات فى المجالات الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية، وإتاحة الفرص لاكتشاف مواهبهن وصقل مهاراتهن مشيداً فى الوقت ذاته بتفوقهن الدراسي فى تخصصهن وتفوقهن فى الأنشطة الطلابية على السواء.

وأعربت الطالبة أماني حسن الطالبة المثالية بالكلية فى كلمتها نيابة عن الطالبات، عن فخرها بتواجدها فى تلك الكلية، مقدمة جزيل شكرها وشكر كافة الطالبات لإدارة الكلية وإدارة فرع الجامعة للوجه القبلي على الاهتمام المستمر والتطوير الدائم للكلية.

وقدمت الطالبة سجود إبراهيم بالفرقة الثانية قصيدة شعرية والطالبة أماني العزولي بالفرقة الرابعة قصيدة شعرية إنشادا لاقى استحسان الحضور.

وخلال الاحتفالية تم عرض أبرز الأنشطة الطلابية التي تمت خلال العام الدراسي الحالي، والتي شملت الأنشطة الدينية والاجتماعية والفنية والثقافية والندوات، كما تم تكريم عدد من الطالبات الأوائل بمختلف الفرق وعدد من الطالبات المشاركات في الأنشطة الطلابية المختلفة، وعدد من العاملين لجهودهم الكبيرة فى خدمة الكلية بصدق وتفان.

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي درعا خاصا للطالبة أسماء نشأت الشيمي بالفرقة الخامسة لاتقانها حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر وحسن قراءتها وتمكنها من أحكام التجويد بدرجة عالية.

كما قدم عميد الكلية درع الكلية تكريما لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تقديرا لجهوده الكبيرة فى خدمة الفرع.

كما قدم فضيلته كل الشكر والتقدير لإدارة رعاية الشباب بفرع الجامعة والكلية على مجهوداتهم الكبيرة فى حث الطالبات على المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية، ولإدارة العلاقات العامة بالفرع لجهودهم فى تغطية كافة فعاليات وأنشطة كليات فرع الجامعة سائلا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح والرقي لجميع منسوبي جامعة الأزهر.