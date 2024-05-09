أسيوط تحتفل بعيد العمال بالتعاون مع الإتحاد المحلي لنقابات العمال

نظم مركز إعلام أسيوط احتفالية بمناسبة عيد العمال تحت عنوان "عمال مصر سبيل الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة" وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام أسيوط ؛ في إطار مواكبة الهيئة العامة للاستعلامات لمختلف القضايا والمناسبات القومية وبتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى - رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

حاضر في اللقاء عبد الناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال مصر ، وياسر أحمد مكي نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال مصر وفضيلة الشيخ خلف عمار المستشار الديني للإتحاد المحلي لنقابات عمال مصر.

تناول اللقاء تعريف الحضور بنشأة القوى العمالية في مصر والتي ظهرت إبان الاحتلال البريطاني في عام 1882، مع بدايات انشاء المشروعات الصناعية وشركات احتكار مجال الخدمات كالمياه والكهرباء ومرافق النقل وقامت على هامشها ورش ومصانع صغيرة وحولها بدأت تتجمع قوي جديدة من العمال الذين عانوا من سوء المعاملة وانخفاض الأجور وزيادة ساعات العمل، مما دفع بعضهم لتشكيل تكتل وتجمع يعبر عن مصالحهم، ويتولى الدفاع عن حقوقهم .

كما تطرق اللقاء إلى الدور الوطني الذي لعبته نقابة عمال مصر طوال السنوات القليلة الماضية التي أعقبت ثورة ٣٠ يونيو المجيدة وجهود عمال مصر في الطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة لأن عمال مصر أدركوا بحسهم الوطني أهمية العمل خلف القيادة الحكيمة وتوجيهاتها البناءة نحو ما تصبوا إليه مصر من تقدم وبناء الجمهورية الجديدة التى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادئها وأهدافها المستقبلية حتى أصبحت مصر تتمتع بمكانة متميزة بين دول العالم ومفخرة لنا في كافة الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية التى تشارك فيها مصر ومنظماتهم العمالية .

كما تم التطرق إلى مكانة العمل والعامل في الإسلام فمن خلال العمل يستغني الإنسان عن مذلة سؤال الغير، وبالعمل تعمر الأوطان وتزدهر البلدان ويكون الاستقرار النفسي والروحي الذى يؤثر على سعادة الإنسان وحصوله على الرضا وتلبية الرغبات والاحتياجات الضرورية لحصوله بالعمل على المال الذى هو قوام الحياة وعصبها كما أن الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية تحث دائما على العمل.

شارك في الاحتفالية لفيف من اللجان النقابية للاتحاد المحلي لعمال مصر وممثلي الأجهزة التنفيذية وبعض مؤسسات المجتمع المدني في ظل تغطية صحفية وإعلامية موسعة.