الإسكان الاجتماعي: إدراج 700 عميل جديد في شرق بورسعيد ضمن الإعلان الثامن

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه ما فيما يخص الإعلان الثامن، والذي بلغ عدد المتقدمين به 324 ألف عميل فقد تم تخصيص 184465 ألف وحدة سكنية، بينما تم رفض 185 ألف عميل، باستثناء مدن شرق بورسعيد وبورفؤاد، وجار الانتهاء من باقي الوحدات المخطط تنفيذها، وذلك نظرًا لظروف خاصة بكل محافظة.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أنه فيما يخص مدينة شرق بورسعيد، فقد تم تنفيذ 4340 وحدة سكنية، بينما تم تخصيص 3578 وحدة سكنية طبقًا للأولوية بالنسبة للمواطنين المقبولين بكل من الاستعلام الميداني والائتماني والموافقة الأمنية، وفي 1 أبريل الماضي، تم بدء العمل على 700 عميل جديد ممن كانوا خارج الأولوية وقاموا بتعديل أوضاعهم، وسوف يتم تخصيص الوحدات لهم تباعًا.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بمدينة بورفؤاد، فقد تم تنفيذ 5276 وحدة سكنية، وتم تخصيص 4461 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية في 31 ديسمبر 2024، على أن يتم البدء في تخصيصها مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض المواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، أو تم رفضهم على مستوى الاستعلام الميداني أو الائتماني، أو تم رفضهم مرتين من بنكين، أو لم يقوموا بتصويب موقفهم لأكثر من عام كامل، أو لغيرها من الأسباب، يقومون خلال الفترة الأخيرة بتقديم شكاوى متكررة بصيغة واحدة لإعادة العمل على ملفاتهم المرفوضة مرة أخرى، إلا أن الصندوق ملتزم بما ورد في كراسة الشروط الخاصة بكل إعلان.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.