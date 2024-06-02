خبير علاقات دولية: التحرك المصري يسير مع المسار الأصلي للوصول لهدنة بغزة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تتحرك ولديها ثوابت واضحة في عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه في ظل احتلال القوات الإسرائيلية لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وممارسة العدوان وتصاعد الأحداث وانتهاك كل القوانين، مشددًا على أن الموقف المصري واضح في عدم السماح بشرعية الاحتلال في معبر رفح، باعتبار أن معبر رفح هو فلسطيني مصري، ولذلك تحمل مصر تفاقم الأوضاع الإنسانية والإغاثية في غزة لإسرائيل.

وأشار "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن الاجتماع الثلاثي المقرر انعقاده اليوم في القاهرة بين مسؤولين يأتي في سياق الجهود المصرية المستمرة في إطار تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم، وتشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات.

ونوه بأن التحرك المصري يسير مع المسار الأصلي وهو العمل كدور وساطة في إطار الوصول إلى هدنة، ما أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن دعوة الأطراف المختلفة للوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى، وإنهاء هذه المعاناة.

وتابع: "الموقف المصري يلعب دورا مهما سواء للجانب الفلسطيني بإدخال المساعدات، وتحريك الأمور على المسار السياسي والأمني، ومصر دائما تعمل على وقف النزيف والمعاناة للشعب الفلسطيني، وهناك نوع من التفائل في ظل الاجتماع الثلاثي".