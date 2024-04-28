ندوة حول الأمن الغذائى لدول حوض النيل فى جامعة الفيوم

نظم معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل فى جامعة الفيوم باشراف الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعه والمشرف على المعهد ندوة بعنوان "استراتيجيات الأمن الغذائي بدول حوض النيل" والتي حاضر خلالها الدكتور محمد سيد سعيد أستاذ الاقتصاد الزراعي والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والدكتور خالد عبد الحميد سليم أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة، ومدير هيئة سلامة الغذاء فرع بني سويف، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد المغازي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الستار وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

سلامة الغذاء

أشار الدكتور أحمد المغازي إلى أن الندوة تأتي ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع بالمعهد، والتي تأتي لتعريف الطلاب بأهمية سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة، فضلاً عن الإجراءات المتبعه في تحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي للحصول على غذاء صحي وآمن.

أوضح الدكتور محمد سيد سعيد أن مصطلح الأمن الغذائي بدأ وقت حدوث مجاعات في عدة دول في القرن الماضي أظهرت قصورًافي توافر الاحتياجات الأساسية من الغذاء، وأصبح دارجًا منذ ذلك الوقت، معرفًا الأمن الغذائي بأنه مدى قدرة المجتمع على تلبية احتياجات السكان والاكتفاء من الغذاء في فترة من الزمن سواء من الإنتاج أو الاستيراد لسد النقص في الانتاج المحلي، وأضاف سيادته وجوب استدامة الأمن الغذائي والعمل على زيادة الموارد للأجيال القادمة.

مشيرًا إلى المفاهيم المرتبطة بالأمن الغذائي وتشمل الاكتفاء الذاتي لتحقيق الاعتماد الكامل على الموارد الذاتية في إنتاج احتياجات المجتمع، معرفًا الفجوة الغذائية بمقدار الفارق بين الانتاج والاستهلاك في فترة محددة، وأكد سيادته وجود بعض العوامل التي تؤثر على ضمان الأمن الغذائي مثل التغيرات المناخية، واستخدام الوقود الحيوي لاستنزافه العديد من المحاصيل الزراعية والعوامل الديموغرافيه مثل الزيادة السكانية والعوامل التكنولوجية والمادية والسياسية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحميد اهتمام الحكومة المصرية بسلامة الغذاء باعتباره أحد أهم العوامل لضمان صحة ورفاهية المواطنين، وتماشيًا مع هذا الاهتمام، أنشأت الدولة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالقرار الجمهوري رقم (١) لعام ٢٠١٧ بهدف العمل على تنفيذ استراتيجيات رقابية تضمن سلامة الغذاء على سلسلة الإنتاج والتوزيع، بما يكفل تطوير قطاع الغذاء لتحقيق إنتاج غذاء آمن للمواطن المصري، وفق عدد من الشروط واللوائح التي يتم على أساسها منح التراخيص اللازمة للانتاج والتصدير والاستيراد فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمختلف الوزارات والهيئات المعنية، مثل وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، لضمان التنسيق والتكامل في جهود ضمان سلامة الغذاء.

وأضاف أن من أهم أهداف الهيئة توعية المستهلكين عبر تنفيذ حملات توعية لتعليم المستهلكين كيفية اختيار وتخزين وإعداد الطعام بشكل آمن، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية، شملت انخفاض عدد حالات الأمراض المنقولة بالغذاء، وزيادة ثقة المستهلكين في سلامة الغذاء، وتحسين قدرة مصر على تصدير منتجاتها الغذائية.

مؤكدًا العلاقة الوثيقة بين تطبيق الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات، وسلامة الغذاء لحماية الغذاء من المخاطر خلال مراحل التصنيع، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تسعى إلى ضمان حصول الجميع على غذاء آمن .

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