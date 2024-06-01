رئيس جامعة دمنهور يتفقد الامتحانات المسائية

قام الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ،اليوم السبت، بجولة تفقدية للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، بكليات (العلوم، الطب البيطري، التمريض) وفقا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكليات.

واستهل رئيس الجامعة جولته بتفقد امتحانات كلية العلوم، رافقه خلال الجولة الدكتور السيد سعد - القائم بعمل عميد الكلية، حيث شدد على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات ،وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وإنضباطها.

وانتقل رئيس الجامعة ،إلى مقار لجان إمتحانات كلية الطب البيطري لمتابعة سير الإمتحانات بالكلية، رافقه الدكتور نبيل بكير - القائم بعمل عميد الكلية، حيث تفقد تجهيزات الكلية والتدابير الخاصة بتوفير وسائل الراحة للطلاب، كما استمع لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، ومدى ملاءمة الأسئلة للزمن المخصص للإجابة.

وفي ختام جولته تفقد رئيس الجامعة، سير العملية الإمتحانية بكلية التمريض، وقد أثنى على تطبيق النظام الإلكتروني لإجراء الامتحانات بالكلية، مشيدًا بدوره في تسريع عملية تصحيح الأوراق وإعلان النتائج، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، مؤكدا على أن الإختبارات الإلكترونية هي أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يُسهم في تطوير العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد عمداء الكليات بجانب المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات بكليات الجامعة لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، مما انعكس على العملية الامتحانية التى تُجرى بهدوء منذ بدايتها نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام بالتعليمات، وفي إطار ملائمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، مؤكدًا حرصه على متابعة سير و انتظام الامتحانات بالكليات، مشددا على سرعة إعلان النتائج دون ثمة تأخير، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.