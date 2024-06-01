جودة ومأمونية المياه المقدمة للمواطنين على رأس اهتمامات وأولويات شركة الفيوم

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن استمرار تنفيذ الشركة لبرنامج الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وتطهيرها بالإضافة لتطهير سيارات نقل مياه الشرب، والتي تستخدم لمد القرى والمراكز بالمياه أثناء الانقطاعات بالمناطق الجاري بها تنفيذ أعمال صيانة أو إصلاح بشبكات المياه أو تعاني من ضعف مياه خلال فترة الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك من أجل ضمان جودة وسلامة مياه الشرب .

غسيل وتطهير الشبكات

وأكد على بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكة مياه الشرب بقريه اباظه بقارون مركز يوسف الصديق وغسيل وتطهير لشبكة مياه الشرب المغذية لقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم ومنطقة الصيفية بمدينة الفيوم لوجود شكاوى متعلقة بجودة المياه بالمناطق السابق ذكرها.

وأشار النجار، إلى حرص الشركة على تقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية والتطهير الدوري لشبكات نقل المياه والخزانات والاحواض بمحطات إنتاج مياه الشرب والتي تتم بصفة دورية طبقا للخطة الموضوعة التي يتم تنفيذها على مدار الشهر لتغطي جميع قري ومراكز المحافظة لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين .

وشدد على سرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة مياه الشرب والعمل على إزالة أسبابها بأسرع وقت ممكن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن أعمال التطهير لشبكات وسيارات نقل المياه تتم تحت إشراف قطاع المعامل بالشركة وسحب عينات المياه منها، للتأكد من صلاحية ونظافة المياه بالسيارات والشبكات لضمان وصولها إلى المواطنين دون أضرار وطبقاً لأعلى معايير الجودة

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