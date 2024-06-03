أستاذ علوم سياسية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة يترتب عليه نتائج دبلوماسية

علق إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، على خطوة اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن هذا يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية على مستوى القيادة السياسية ووزارة الخارجية والبرلمان، وعلى المستوى الشعبي ايضًا.

وشدد “بدر الدين”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، على أن كل هذه التحركات من قبل الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو تأكيد الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وهي رفض تسوية القضية والتهجير القسري وضرورة إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.

وأكد أن هناك تحولًا مهمًا حدث مؤخرًا خاصة يوم 28 مايو الماضي، وهو اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، مشددًا على أن هذه الخطوة مهمة ويترتب عليه نتائج سياسية ودبلوماسية جيدة من خلال تبادل السفراء.

وأوضح أن هذا الاعتراف لا يقتصر على هذه الدول فقط بل أن هناك مزيدًا من الاعترافات من الدول الأوروبية الأخرى خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن الموقف الإسباني تجاه القضية الفلسطينية إيجابي ويتسم بدرجة كبيرة من التوازن والعمل على وقف إطلاق النار لتحقيق السلام في المنطقة والوصول إلى حل الدولتين.