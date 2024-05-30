محافظ الفيوم يستقبل فريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، الذي يضم سيد البدري استشاري تنمية الموارد الذاتية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، خلال زيارة الفريق لمحافظة الفيوم، بهدف تطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية، وذلك ضمن خطة عمل المشروع الذي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وتنفذه بالتعاون مع المحافظة.

تنمية الموارد

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لشرح تفصيلي من فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، بشأن الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وكذا توحيد الرؤي والجهود والاستراتيجيات لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتاحة وميزاتها النسبية.

ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بفريق عمل مشروع الدعم الفني علي أرض المحافظة، مشيداً بأهمية المشروع فى تعظيم استفادة المحافظة من مواردها المتاحة، مثمناً الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للمحليات، الأمر الذي ينعكس على الارتقاء بمستوي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عقد فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي وممثلي كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظة، حضره احمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث تم مناقشة عدداً من المحاور والملفات، شملت: التعريف بالمشروع، وآليات العمل التي سيتم تنفيذها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وكذا التعريف بالموارد المالية وكيفية تنميتها، والتعرف على الأنشطة والمشروعات وأهم مصادر الموارد المحلية الذاتية.

وخلال الاجتماع، أوضح فريق عمل مشروع الدعم الفني بالوزارة، أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة لمناقشة وضع خطة محددة لتنمية الموارد الذاتية وخطوات تنفيذها، كما لفت الفريق إلي أنه سيتم صدور قرار من قِبل محافظ الفيوم، بشأن تشكيل لجنة عليا تضم عدداً من الخبراء وكافة المسئولين المختصين، لإدارة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك لإنجاح المشروع.