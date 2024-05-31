نادي قارون الرياضي بالفيوم يوشك على الانتهاء من تطوير منطقة "اللاندسكيب"

بدأ نادي قارون الرياضى بالفيوم تنفيذ مشروع تطوير منطقة "اللاندسكيب" المجاورة لملاهي الأطفال والمبنى الاجتماعي. وذلك في إطار خطة التطوير المستمرة التي ينتهجها النادي، ويأتي هذا المشروع تحت إشراف المهندسة دينا الحصري، عضو مجلس الإدارة، وبالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمود مبارك رئيس المجلس.

يهدف هذا التطوير إلى تحسين البيئة المحيطة بالنادي وتعزيز جاذبيته للأعضاء والزوار. ومن المتوقع أن تشمل التحسينات تصميم مساحات خضراء جديدة، وزراعة نباتات وأشجار، بالإضافة إلى إنشاء مناطق جلوس واستجمام تتناسب مع جميع الأعمار. يسعى النادي من خلال هذا المشروع إلى توفير أجواء ممتعة وآمنة، تعزز من تجربة الأعضاء وتضيف لمسة جمالية مميزة للنادي.

خطة شاملة لتحسين مرافق النادى

وقد أشاد المستشار محمود مبارك رئيس مجلس ادارة النادى بهذا المشروع قائلاً: نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا، وتطوير منطقة" اللاندسكيب" هو جزء من خطتنا الشاملة لتحسين مرافق النادي. ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية لهذا التطوير قريباً.

من جانبها، أكدت المهندسة دينا الحصري أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة. وأضافت: “نهدف إلى خلق بيئة مريحة وجذابة تليق بأعضاء نادي قارون وتلبي احتياجاتهم المختلفة”.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة، ليتمكن الأعضاء من الاستمتاع بالمناطق الجديدة والمطورة في أقرب وقت ممكن.

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