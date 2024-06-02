محافظ شمال سيناء: كافة أجهزة الدولة تعمل على تنمية شيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بتنمية وتعمير سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات.



وأشار محافظ شمال، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، الأستاذ عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، إلى مناقشة عدد من الموضوعات خلال جلسة المجلس التنفيذي.



ولفت المحافظ، إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، موجهًا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الغش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب أو الملاحظ المخالف للتعليمات، واحالة المخالفين للنيابة العامة، موجهًا الشكر لمديرية التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات لمنع الغش في الشهادة الإعدادية.



وطالب المحافظ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بحصر موقف المدرسين بإدارة رفح التعليمية الذين نقلوا للعمل خارج المحافظة بسبب الاحداث التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة، وأعلن المحافظ عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، مع تنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.



وأشار إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، مصدرًا توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.



ووجه المحافظ، بتوفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة في مختلف أسواق المحافظة.



وشدد المحافظ علي متابعة التموين للأوزان المقررة لإسطوانات الغاز المنزلي وتخصيص موظف من التموين في محطات تعبئة أسطوانات الغاز لمتابعة الاوزان، وتحرير محاضر للمخالفين.



ووجه المحافظ بفتح المجازر مجانا امام المواطنين لذبح الاضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موجها بإنشاء شوادر لبيع الاضاحي في مدن المحافظة، وقيام مجالس المدن بمتابعة تلك الشوادر والعمل على نظافتها ورفع المخلفات أول بأول.



طالب المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد التام لعيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد في الوحدات الحضرية والمستشفيات، وتنظيم اجازات الأطباء وهيئة التمريض ، بجانب رفع كفاءة الساحات المخصصة لصلاة العيد بالتنسيق بين مجالس المدن ومديرية الأوقاف بالمحافظة.



ووجه المحافظ، إزالة أي تعديات على أملاك الدولة والبناء العشوائي خاصة خلال إجازة العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب تكثيف الحملات المرورية، والتزام السائقين بخطوط السير، والدفع بسيارات ميني باص من مجالس المدن خلال فترة العيد لمواجهة اقبال المواطنين على السفر خلال إجازة العيد.



وأعلن المحافظ، عن استعداد المحافظة لموسم فصل الصيف من خلال نظافة الشاطئ والكورنيش البحري ورفع درجة الاستعداد وتوزيع المنقذين بطول الشاطئ للحد من حالات الغرق وتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية على أن تضم مديريات "الشباب والرياضة- التموين والتجارة الداخلية- الطب البيطري -مجالس المدن- مرفق الإسعاف- حديقة الحيوان- -شركتي الكهرباء والمياه"، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال موسم الصيف.

أشار المحافظ الي إطلاق خدمة الواتساب الخاصة بالمحافظ شخصيا لاستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، بجانب تقديم الخدمات للمواطنين الكترونيًا بعد دفع رسوم الخدمة من خلال شركة فوري.



ووجه المحافظ، الشكر الي الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء السابق على فترة عمله بشمال سيناء، مرحبًا بالدكتور احمد سمير مدير مديرية الصحة الجديد، موجهًا الشكر لرؤساء مجالس المدن والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء على المجهود الكبير في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2024، كما وجه الشكر لقطاع المياه والشرب الصحي وشركة كهرباء شمال سيناء على الجهود المبذولة في خدمة المواطنين.