"العالمي للمواطن المصري بالخارج": نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج

يلبي الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الدعوة التي تلقاها من اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا لحضور المؤتمر الذي يتم انعقاده بمدينة ميلانو الإيطالية يومي غدا وبعد غد: السبت والأحد الموافقين ١٨ و ١٩ مايو الجاري.



وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أننا سعداء بالدعوة التي وجهت لنا من رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا الزميل مصطفى رجب، وأن العلاقات التي تجمعنا به علاقات طيبة، كما هي العلاقات مع الاتحادات والكيانات المصرية الفاعلة في الخارج.



وأضاف بهجت العبيدي أننا نؤمن بأن المشاركة وتبادل الأفكار ومناقشة الأطروحات تثري العمل المصري العام في الخارج كما ترسم ملامح وضع الحلول لما يواجه المصريين بالخارج من مشكلات يمكن رفعها إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لاتخاذ ما تراه مناسبا من الحلول.



ومن ناحيته توجه الأستاذ الدكتور حسن موسى رئيس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالنمسا بالشكر لاتحاد الكيانات المصرية في أوروبا برئاسة الزميل مصطفى رجب على الدعوة الكريمة التي وجهها لرموز العمل العام في أوروبا من خارج اتحاد الكيانات.



وأكد موسى أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج يسعده أن يلبي الدعوة ويشارك الزملاء في هذا المؤتمر ويقدم طرحا ورؤية لكيفية الارتقاء بالعمل المصري العام في الخارج عموما وفي القارة العجوز بشكل خاص.

ومن جانبه قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الاتحاد العالمي يقف على مسافة واحدة من كافة الاتحادات والكيانات المصرية في الخارج ويؤمن أن الساحة تتسع للجميع وأن التعاون هو السبيل الأجدى لتحقيق آمال المصريين بالخارج، ومن هنا جاء ترحيبنا بالمشاركة في مؤتمر الكيانات المصرية الذي سيعقد غدا وبعد غد بمدينة ميلانو الإيطالية.

أما إسلام طاحون رئيس اللجنة الثقافية للنادي المصري بفيينا ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالعاصمة النمساوية فيينا الذي حرص على تلبية الدعوة للمشاركة في المؤتمر فلقد أكد على أن الاتحاد العالمي يرحب بالتعاون مع الجميع ولا يفرق بين اتحاد واتحاد ولا بين كيان وآخر وأن الضابط الوحيد الذي يضعه الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج هو أن يكون الاتحاد أو المؤسسة الأهلية المصرية في الخارج تعمل لصالح الوطن.

وفي الختام رحب نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بمشاركة أعضاء الاتحاد في أوروبا ودعمهم لكافة الكيانات المصرية في أوروبا والخارج عموما مؤكدا أن هذا يتفق مع أهداف وسياسة عمل الاتحاد العالمي الذي يسعى لتجميع الاتحادات والبيانات وينبذ الفرقة التي تحدث أحيانا نتيجة للتنافس الذي يخرج أحيانا، ربما عن غير قصد، عن الهدف المنشود.



وأكد مطر أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج سيلبي دعوة المؤتمر المقرر له الانعقاد في العاصمة الفرنسية باريس ودعى له كل من الحاج صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا والزميل علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، وذلك للتأكيد على سياسة الاتحاد الداعمة لكل الكيانات المصرية في أوروبا والخارج.