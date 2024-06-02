غدا.. انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات بسوهاج

أعلن الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم السدورى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج عن انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات غداً الأثنين الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م بمقر كلية اللغة العربية بجرجا بعنوان " الحج آداب وفرائض" بحضور الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج الأستاذ الدكتور أحمد فتحى عبد العال، أستاذ اللغة العربية بكلية اللغة العربية بجرجا، والدكتوره فاطمة محمد محمد المهدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن من آداب فريضة الحج إخلاص النية لله عزوجل خلال أداء مناسك الحج، عدم الانشغال بغير الذكر ، عدم التحدث والكلام إلا بخير، الحذر من الدخول في الرياء والسمعة تفاخرا بمناسك الحج وإخلاص الفريضة لله عزوجل.

كما أوضح وكيل الوزارة أن من آداب الحج، شكر الله عزوجل على توفيقه للمسلم لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام، عدم إيذاء الحجاج الآخرين بالتزاحم خلال أداء مناسك الحج، والرفق عند رمي الجمرات، وتخير أصغر الحصى عند رمي الجمرات.

وأضاف الشيخ محمود أبوعقيل المنسق الإعلامي للمديرية أن برنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات يأتى فى إطار دور وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وذلك بحضور عدد ٢٥٠ إماماً و ١٥ واعظة من واعظات الأوقاف.