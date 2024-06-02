"تسلا" تستدعي عشرات الآلاف من السيارات بسبب خلل حزام الأمان

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية، إن شركة تسلا تستدعي بما يصل نحو 125227 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في نظام التحذير من حزام الأمان، مما قد يزيد من خطر الإصابة في حالة التصادم.

شركة " تسلا

وأضافت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية إن المركبات فشلت في الامتثال لمتطلبات السلامة الفيدرالية، حيث قد لا يتم تنشيط ضوء التحذير الخاص بحزام الأمان والرنين المسموع عندما لا يكون السائق قد ربط حزام الأمان.

ويؤثر الاستدعاء على بعض سيارات موديل S موديل 2012-2024، وموديل X موديل 2015-2024، وموديل 3 موديل 2017-2023، وموديل Y موديل 2020-2023.

ستصدر تسلا تحديثاً للبرنامج عبر الهواء لإصلاح المشكلة، ومن المتوقع أن يبدأ النشر في يونيو.

وقالت NHTSA إن التحديث سيزيل الاعتماد على مستشعر إشغال مقعد السائق من البرنامج ويعتمد فقط على مشبك حزام مقعد السائق وحالة الإشعال لتنشيط إشارات التذكير بحزام الأمان.

وكانت تسلا قد استدعت 200 ألف سيارة من طراز S وX وY في الولايات المتحدة في يناير الماضي بسبب خلل في البرمجيات قد يعيق رؤية السائقين أثناء الرجوع للخلف.

كما استدعت 3878 شاحنة سايبر تركس في أبريل لإصلاح وسادة دواسة الوقود التي يمكن أن تنفك تلقائياً.

كما فتح منظمو سلامة السيارات في الولايات المتحدة أيضاً تحقيقاً الشهر الماضي حول ما إذا كان استدعاء تسلا لأكثر من مليوني سيارة تم الإعلان عنه في ديسمبر لتثبيت ضمانات الطيار الآلي الجديدة كان كافياً بعد سلسلة من الحوادث.

إيلون ماسك يربح 11.5 مليار دولار في ليلة





إيلون ماسك

ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا "، إيلون ماسك ، إلى 202 مليار دولار بزيادة 11.5 مليار دولار عن آخر التقديرات التي كشفت عنها بيانات مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.

الارتفاع الكبير في ثروة الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا "، إيلون ماسك، ، لم يكن له علاقة بسهم "تسلا" هذه المرة، والذي تراجع بنسبة 1.39% أمس الثلاثاء. ولكن على الجانب الآخر، كشفت شركته الجديدة xAIللذكاء الاصطناعي عن جولة تمويل قدّرت قيمة الشركة الناشئة بـ 24 مليار دولار، حيث كتب ماسك في تغريدة على موقع X، أن تقييم الشركة السابق لجولة التمويل كان 18 مليار دولار، بينما جمعت الشركة 6 مليارات دولار في جولتها الأخيرة.

البيانات التي كشفها الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا "، إيلون ماسك، وشركته في بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، لم تكن واقعة بشكل واضح في حسابات ثروته، حيث تقدر قيمة حصته في شركة xAI، نحو 13.3 مليار دولار.

وتتوزع ثروة " الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا "، إيلون ماسك، " بين شركات متنوعة وفي مجالات قد تكون أبعد ما يكون عن بعضها البعض، وكأنه يلاحق حلم البطل الخارق، فمن شركة الفضاء "سبيس إكس"، إلى شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، واللتين تسيطران على الجزء الأكبر من حجم ثروته، تمتد ممتلكات الملياردير الأميركي شركة الشرائح الدماغية "نيورالينك"، ومنصة التواصل الاجتماعي التي استحوذ عليها قبل عامين "تويتر سابقاً" وحالياً X، ووصولاً إلى شركته للنقل "بورينغ كومباني".

ورغم أن ثروت الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا "، إيلون ماسك، تأثرت منذ الاستحواذ على تويتر بقيمة 44 مليار دولار، حيث انخفضت قيمة حصته في الشركة إلى نحو 7 مليارات دولار فقط، فضلاً عن مديونية مرتبطة بالصفقة بلغت 13.8 مليار دولار، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، لا يزال إيلون ماسك ينافس على لقب أغنى شخص في العالم.

فلم يعد يفصل الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا "، إيلون ماسك، سوى مليار دولار واحد عن أقرب منافسيه، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس (203 مليارت دولار)، و8 مليارات دولار عن إمبراطور الموضة والأزياء الفرنسي، برنارد أرنو