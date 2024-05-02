خلال مايو الجاري.. تنظيم 8 قوافل طبية مجانية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية المجانية الشاملة بالمراكز والقرى خاصة في الأماكن البعيدة والقرى والنجوع المحرومة لتقديم خدمات صحية للمواطنين أفضل وفقاً للخطة الموضوعة تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يتم تنظيم 8 قوافل طبية خلال شهر مايو الجاري بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج موضحاً أن تلك القوفل الطبية تقدم العديد من الخدمات الطبية حيث يتم إجراء (الكشف ، العلاج ، التحليل ، الأشعة ، اصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان) مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين المستوى المعيشي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه سيتم تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مراكز الفتح والقوصية وأسيوط وصدفا والبداري وأبوتيج خلال الفترة من 4 : 29 مايو الجاري حيث سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية بني طالب بمركز الفتح يومي 4 ، 5 مايو ، وقافلة بقرية الكلابات بالفتح خلال يومي 7 ، 8 من الشهر الجاري ، وأخرى بقرية الحاج موسى التابعة لمركز الفتح يومي 11 ، 12 مايو بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 14 ، 15 مايو الجاري بقرية عرب الجهمة التابعة لمركز القوصية ، ويومي 18 ، 19 مايو بقرية بهيج التابعة لمركز أسيوط ، ويومي 21 ، 22 من الشهر الجاري بقرية الشناينة بمركز صدفا فضلاً عن قافلة طبية علاجية شاملة بقرية النواورة بمركز البداري يومي 25 ، 26 مايو الجاري ، وبقرية دوينة التابعة لمركز ابوتيج يومي 28 ، 29 من نفس الشهر مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة والوحدات المحلية بهذه القرى وكافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن لتقديم خدمة صحية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الأسر الأكثر احتياجاً.