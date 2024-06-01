تفاصيل تقديم الصحة الخدمات الطبية لأكثر من 39 مليون سيدة (شاهد)

كشفت عبد الصمد ماهر المتخصص في أخبار وزارة الصحة، عن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها للقضاء على الأمراض السارية والمستوطنة.

تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 39 مليون سيدة

وأضاف عبدالصمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 39 مليون سيدة وفتاة ضمن عدد من المبادرات الصحية الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة.

وتابع أن الوزارة حريصة على النهوض بالخدمات المقدمة لتعزيز صحة المرأة، ضمن استراتيجيات عمل الوزارة، مشيرًا إلى أنه تخصيص عدد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المرأة، ومنها مبادرة دعم صحة المرأة والتي قدمت خدماتها لـ 21.8 مليون سيدة.

القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة المرأة

وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة المرأة وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها، مشيرًا إلى أن القوافل قد تكون ثابتة أو متحركة، ويتم التعامل مع كافة السيدات من مختلف المحافظات الحضرية والريفية.

ونوه إلى أن نسبة النجاح في مبادرة صحة الإنجاب تصل إلى أكثر من 80%، كما أن هناك العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية السيدات بزواج الأقارب والأمراض التي قد تنتج عنها.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 39 مليون سيدة وفتاة، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لتنمية صحة المرأة والذي يوافق 28 من شهر مايو كل عام.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى حرص الوزارة على النهوض بالخدمات المقدمة لتعزيز صحة المرأة، ضمن استراتيجيات عمل الوزارة، مشيرًا إلى تخصيص عدد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المرأة، ومنها مبادرة دعم صحة المرأة والتي قدمت خدماتها لـ 21 مليون و762 ألف سيدة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين والتي قدمت خدماتها لـ 2 مليون و586 ألف سيدة.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد السيدات المستفيدات من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بلغ 8 ملايين و824 ألف سيدة، بنسبة 65% من إجمالي المترددين، بالإضافة إلى استفادة 2 مليون و973 ألف سيدة من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بنسبة 68%.

ولفت «عبدالغفار» إلى استفادة أكثر من 2 مليون فتاة ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس (السمنة والأنيميا والتقزم)، وذلك بنسبة تقدر بنحو 49% من إجمالي الطلاب المستفيدين من المبادرة، بالإضافة إلى استفادة نحو 900 ألف شابة، ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.