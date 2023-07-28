مفاجآت مبشرة تنتظر الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية (حوار)

ثلاثة أعوام مرت على افتتاح جامعة الجلالة الأهلية، التي تحلق أعلى جبل الجلالة، في 2020 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبحت من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، بتطبيق نظام تعليم عالي الجودة وفق المعايير الدولية.



وعلى الرغم من العمر القصير لجامعة الجلالة الأهلية إلا أنها تمكنت من تحقيق إنجازات هائلة، لتقديم أعلى مستوى تعليمي بتوفير أحدث الامكانيات العالمية، وإتاحة مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.

لم تكتف جامعة الجلالة الأهلية بدورها التعليمي وإنما تقدم خدمات متعددة مجتمعيًا، لتجعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كل الجامعات والمؤسسات العربية والأجنبية، وآخرها جامعة اريزونا ستيت الأمريكية لتقديم شهادات علمية مزدوجة.

وتعد جامعة الجلالة واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وهي جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، أقيمت على مساحة 173 فدانًا.

أجرت بوابة الوفد الإلكترونية حوارًا صحفيًا مع الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، للتعرف على إنجازات السنوات الثلاث الماضية والتعرف على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد والمفاجآت المختلفة التي أعدتها لهم.

آلية التقديم في جامعة الجلالة الأهلية

محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة

كيف يتقدم طلاب الثانوية العامة للالتحاق بجامعة الجلالة الأهلية؟

يتقدم طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للالتحاق بجامعة الجلالة الأهلية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجامعة وفقًا للمعايير والضوابط التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يتم بناءً عليها تحديد نظام التنسيق للقبول بالجامعات بداية من العام الدراسي 2023- 2024، حيث تقرر توحيد نظام القبول بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

هل تتوقع زيادة الإقبال على كليات جامعة الجلالة الأهلية هذا العام؟

بالفعل هناك إقبال كبير على الالتحاق بجامعة الجلالة الأهلية علي الموقع الالكتروني منذ فتح باب التقديم المباشر في 9 مايو 2023 حتى الآن للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2023، أو العام السابق 2022، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام السابق 2022، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

كم عدد الطلاب الدارسين في جامعة الجلالة الأهلية ؟ وما العدد المستهدف خلال العام الدراسي المقبل؟

ضمت جامعة الجلالة الأهلية خلال 3 أعوام فقط أكثر من 5000 طالب وطالبة، وتستهدف الجامعة قبول 2600 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

هل تقبل جامعة الجلالة الأهلية الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا؟

بالفعل تم استقبال ملفات العديد من المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، لاستكمال الدراسة في جامعة الجلالة، حيث إن الجامعة تنظر في الملفات مع المجلس الأعلى للجامعات وتحديد الجامعات المعتمدة والجامعات غير المُعتمدة، والتي يتطلب إجراء المقابلة الشخصية، وامتحان تحديد مستوى لطلابها لتحديد المسار العلمي لذلك، ويتم قبول الطلاب المستوفين شروط التقدم سيكون بأسبقية التقدم واستيفاء الأوراق المطلوبة حتى نفاذ الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة.

برامج متميزة في جامعة الجلالة الأهلية

حوار بوابة الوفد مع جامعة الجلالة الأهلية

ما هي البرامج الدراسية التي تتيحها جامعة الجلالة الأهلية؟

لدى جامعة الجلالة الأهلية العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات دولية تغنى الطلاب عن السفر للدراسة بالخارج وبأقل تكلفة، في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، بدون مغادرة مصر، مما يوفر نحو 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الامريكية.

وقدمت جامعة الجلالة الأهلية 35 برنامجًا دراسيًا في 14 مجالاً دراسيًا خلال العام الدراسي 2022- 2023 على أن تصل إلى 41 برنامج في بداية العام الدراسي المقبل 2023-2024، وتضم مجالات: الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ذكرت أن الجامعة تطرح برامج دراسية جديدة العام الدراسي الجديد.. ماهي؟

تم بدء الدراسة بـ 5 برامج دراسية كمرحلة أولى خلال العام الجامعي الماضي 2022 - 2023، في مجالات (الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال)، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، وسيتم إضافة برامج جديدة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، منها: إدارة الأعمال الرياضية، تكنولوجيا المعلومات، تقنية الرسومات المعلوماتية، ونسهدف طرح أكثر من 20 برنامج دراسي بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية في المستقبل القريب.

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة

ما قيمة المصروفات الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية؟

تقدم جامعة الجلالة الأهلية مصروفات دراسية أقل من أغلب الجامعات الخاصة، فتبلغ مصروفات مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه، ومجال طب الاسنان: 107 ألف جنيه، ومجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، ومجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه، ومجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، ومجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه، ومجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه، ومجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه، ومجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه، ومجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه، ومجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، ومجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه، ومجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

وماذا عن البرامج المشتركة بين جامعة الجلالة الأهلية وجامعة أريزونا ستيت الأمريكية؟

تعد قيمة الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة، فتبلغ مصروفات برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه، وبرنامج التسويق: 160 ألف جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

منح جامعة الجلالة الأهلية

جامعة الجلالة الأهلية

هل تقدم جامعة الجلالة الأهلية منحًا دراسيًا لغير القادرين من المتفوقين؟

بالتأكيد، فجامعة الجلالة الأهلية ليست للقادرين ماليا فقط وإنما نشجع جميع الطلاب المتفوقين والمتميزين، من خلال تقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم بمشاركة الشركاء المجتمعيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

هل هناك منح مخصصة لطلاب الثانوية العامة المتفوقين؟

نعم، يحصل أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية على منحة كاملة، وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية "علوم" الحاصلين على أعلى من 92% يحصلون على تخفيض 50%، وطلاب الشعبة العلمي "رياضة" الحاصلين على أعلى من 90% يحصلون على تخفيض 50%، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على أعلى من 85% يحصلون على تخفيض 50%.

وبالنسبة للطلاب الدارسين بالفعل في جامعة الجلالة الأهلية؟

هناك منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي إذ تخصص الجامعة منح دراسية للطلاب الأوائل طبقاً للائحة الداخلية للجامعة، بالإضافة إلى منح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق.

كيف تختار جامعة الجلالة الأهلية أعضاء هيئة التدريس؟

اختيارعتمد آلية الأكاديميين ومديري البرامج علي حسب التصنيفات الآتية: الكوادر العلمية القادمة من جامعات خارج مصر للعمل بجامعة الجلالة كمشروع قومي، والكوادرالأكاديمية الناجحة من الشباب على المستوى الاكاديمي والعملي.

تحدثت مسبقًا عن إتاحة الثقافات المختلفة أمام طلاب جامعة الجلالة الأهلية.. كيف يحدث ذلك؟

هناك اهتمام بأن تتيح جامعة الجلالة للطلاب الثقافات المختلفة، فلا تقتصر البرامج المقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، من خلال وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس بجامعة الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.

بالإضافة الي التعاون مع مؤسسة CINTANA التعليمية، التي تضم أكثر من 15 جامعة عالمية، مما سينعكس ذلك على جامعة الجلالة من حيث الاستفادة من خلفيات ثقافية متعددة وخبرات عالمية، لتخريج طلاب مؤهلين علي أعلي مستوي لسوق العمل بالإقليم والمنطقة العربية والدولية.

توفير فرص العمل لطلاب جامعة الجلالة

جامعة الجلالة الأهلية

كيف تؤهل جامعة الجلالة الطلاب للالتحاق بسوق العمل؟

توفر جامعة الجلالة تدريب وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل، والزيارات الميدانية العلمية، وتوفير فرص التبادل الطلابي مع أكبر الجامعات الدولية في مختلف المجالات والبرامج، بجانب توفير فرص للتدريب الصيفي داخل الحرم الجامعي وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملي، بالإضافة إلي تحفيز الطلاب علي التدريب المستمر، لتنمية روح المشاركة الفعالة لديهم.

أطلقت مبادرة جامعة الجلالة بتوفير فرص عمل لطلابها أثناء الدراسة.. ما هي طبيعة تلك الوظائف؟

توفر الجامعة فرص عمل للطلاب بدوام جزئي بنظام عدد الساعات، في عدد من القطاعات الإدارية بالجامعة، منها: التسويق، والاعلام، والعلاقات العامة، والانشطة الطلابية، وإدارة السكن، وغيرها من أجل توفر بيئة داعمة لتطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، لجعلهم مؤهلين لسوق العمل.

أنشطة طلابية شاملة في جامعة الجلالة

جامعة الجلالة الأهلية

هل تتيح جامعة الجلالة الأهلية الأنشطة الطلابية؟

بالفعل، جامعة الجلالة أول جامعة أهلية لديها اتحاد الطلاب منتخب، فتم اجراء انتخابات اتحاد الطلاب 2022-2023، وعقدت الجامعة سلسلة اجتماعات دورية مع الاتحاد الجديد للإجابة على جميع تساؤلاتهم في نقاش مفتوح لتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مُقترحاتهم، فضلًا عن تنظيم احتفالية للترحيب بالطلاب الجدد والقدامى للعام الأكاديمي 2022/2023.

كما تم تنظيم العديد من الرحلات العلمية والترفيهية، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملي، كما تم تنظيم العديد من المسابقات على مستوى كل المجالات والبرامج الدراسية، وتوفر الجامعة جميع أنواع الدعم والمشورة، لاتحاد الطلاب لتحقيق أهدافهم ومسئولياتهم تجاه زملائهم، بالاضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لجميع الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية.

كيف فعّلت جامعة الجلالة دورها المجتمعي؟

تم تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين أكثر من 500 بحث علمي دولي، ولدينا 15 مشروع بحثي متنوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، وهناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا وتطوير الصناعة المحلية.

وأطلقت جامعة الجلالة العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية والندوات التوعوية، منها تنظيم حملات للتبرع بالدم، واليوم الطبي للفحص المجاني لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن"، وتوفير وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، واستضافة احتفالية «برايل عين الحياة»، في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، بجانب تنظيم طلاب الجامعة لحملة "جلالة الخير" لتعبئة وتوزيع شنط رمضان علي العاملين بمدينة الجلالة، كما شاركت بجناح في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، على هامش انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27 بتطبيق استراتيجية الاستدامة وتقديم حلول لتوفير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

كيف تشارك جامعة الجلالة الأهلية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي؟

وقعت جامعة الجلالة بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء، ضمن 13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية مُمثلة عن المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤسسة مصر الخير، وشركة شنت ايجيماك للمنتجات الكهربائية، وشركة فامسون للصناعات المحدودة، وشركة هنج تونج مصر لصناعات كابلات الألياف الضوئية، وشركة جوشي.

وكان ذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية، والعمل على توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين، بالإضافة الي توظيف إمكانيات المؤسسات الأكاديمية لمواجهة التحديات التنموية المختلفة لإقليم القناة وسيناء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بالنسبة الكليات الطبية.. كيف يتم تدريب الطلاب بها؟

يتم تدريبهم في مركز المهارات الإكلينيكية والمحاكاة خلال السنوات الأولى، لممارسة مهاراتهم من السنة الأولى، ثم يتدربون في المستشفيات الجامعية من بداية العام الدراسي الرابع‏، ويقوم مركز الجلالة بإعداد ورشة تدريبية تعليمية لأطباء الأسنان تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة حيث تشمل تدريب عملي على المهارات الطبية الأساسية التي يحتاجها طبيب الأسنان للتعامل مع المرضى في تقييم والتعامل مع الحالات الحرجة وحالات حساسية الأدوية.