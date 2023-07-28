"الشباب والرياضة" تنظم قافلة متنوعة لنشء في الجيزة

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجاً..

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ومن خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، قافلة متنوعة ترفيهية، رياضية ، فنية، و توعوية لتنمية النشء ، بمركز شباب الرقة القبلية التابع لإدارة شباب أطفيح ، بالجيزة ، بمشاركة ٥٠٠ ناشء بالإضافة إلي أولياء أمورهم .

ويأتي ذلك حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، على الإهتمام بالقرى الاكثر احتياجاً ، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة من أجل تنمية النشء في كافة المجالات .

بدأت فعاليات القافلة بندوة حاضر فيها الشيخ صبري مسلم ، من علماء الأزهر الشريف حول الأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها النشء .

وأعقبها ندوة قصيرة حول التاريخ الفرعوني وآثار مصر القديمة وبعض الحقائق والاسرار عن المومياوات والمعابد المنتشرة في ربوع مصر .

فيما قدم صندوق مكافحة الإدمان محاضرة حول خطورة الإدمان من خلال عرض قصة للنشء ، وأعقبها ورش عمل داخل القاعات ، في إطار فني مبدع، لحث النشء عن البعد عن التدخين والإدمان بطرق مستحدثة ومبتكرة .

فيما تم تقسيم النشء إلى فرق لممارسة الانشطة الرياضية المختلفة وتوزيع جوائز رمزية علي الفائزين لحثهم علي المشاركة الإيجابية ، وتم توزيع النشء علي ورش عمل مع الفنانين التشكيليين لتعليمهم بعض مبادئ الرسم وتركيب الألوان واستخداماتها ، حيث قاموا بالرسم علي الوجوه .

وخلال الفعاليات تم إتاحة الفرصة لعرض بعض المواهب في الغناء ، والانشاد وقراءة القرآن ،واختتمت الفعاليات بعروض رياضية واستعراضية للنشء.