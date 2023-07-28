طهيو وعبد الغفار يوقعان بروتوكول البحث العليمي لطب الفم والأسنان بالإسكندرية

وقعت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع لطب الفم والأسنان.

وقالت طهيو، إن بروتوكول التعاون يهدف لتدريب طلاب كلية طب الأسنان في مركز أبحاث طب الأسنان والمستشفيات التابعة للمديرية وكذلك قبول المرشحين من أطباء الأسنان بمديرية الشؤون الصحية للتسجيل في البرامج التدريبية بكلية طب الأسنان بالأكاديمية والتعاون في مجال الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات في المجال الإكلينيكي والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أوضح عبدالغفار، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الأكاديمية لإعداد خريج لديه من الخبرات العملية ما يجعله قادرا على الاندماج في سوق العمل بالإضافة لدوره في المشاركة المجتمعية والإسهام الجاد في حل مشكلات الفم والأسنان على أسس علمية منهجية.

وأضاف الدكتور أشرف سليم، مدير الادارة العامة لطب الأسنان، بمديرية الشؤون الصحية، أن مركز أبحاث طب الأسنان والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة تعد مكانًا متميزًا لنقل الخبرة العملية للطلاب في المجال الإكلينيكي والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين سيكون له دور كبير في تحقيق أقصى استفادة للطلاب بكلية طب الأسنان بالأكاديمية وكذلك أطباء الأسنان بمديرية الشؤون الصحية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور طارق محمود على، عميد كلية طب الأسنان بالأكاديمية والدكتور أشرف سليم، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان والدكتورة هبة أمين، مدير المكتب الفني ولفيف من قيادات الأكاديمية والمديرية.