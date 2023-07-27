الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تصل بقافلة متنوعة لنشء قرية الصف بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي،  ومن خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، قافلة متنوعة ترفيهية، رياضية ، فنية، و توعوية لتنمية النشء  ، بقرية الصف بالجيزة ، بمشاركة ٦٠٠ ناشء بالإضافة إلي أولياء أمورهم .

بدأت فعاليات القافلة بندوة شارك فيها ممثل من الأزهر الشريف ، حول الأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها النشء .

كما تناول خلال الندوة الدكتور عماد مهدي - ممثل من الآثار والمتخصص في الآثار المصرية القديمة ، الآثار الفرعونية وبعض الحقائق والأسرار عن المومياوات والمعابد المنتشرة في ربوع مصر  ، ثم اعقبها بورش عمل لمجموعات من النشء.

وقدمت الفنانة رحمة محمد ،  مسرح العرائس من خلال عرض بعض قصص العرائس الهادفة .

فيما قدم صندوق مكافحة الإدمان محاضرة حول خطورة الإدمان  من خلال عرض قصة للنشء ، وأعقبها ورش عمل داخل القاعات ، في إطار فني مبدع، لحث النشء عن البعد عن التدخين والإدمان .

فيما تم تقسيم النشء إلى فرق لممارسة الانشطة الرياضية المختلفة وتوزيع جوائز رمزية علي الفائزين لحثهم علي المشاركة الإيجابية ، وتم  توزيع النشء علي ورش عمل مع الفنانين التشكيليين لتعليمهم بعض مبادئ الرسم وتركيب الألوان واستخداماتها ، حيث قاموا بالرسم علي الوجوه .

وخلال الفعاليات تم  إتاحة الفرصة لعرض بعض المواهب في الغناء ، والانشاد وقراءة القرآن ،واختتمت الفعاليات بعروض  رياضية واستعراضية للنشء.

الجريدة الورقية