الشباب والرياضة تصل بقافلة متنوعة لنشء قرية الصف بالجيزة

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ومن خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، قافلة متنوعة ترفيهية، رياضية ، فنية، و توعوية لتنمية النشء ، بقرية الصف بالجيزة ، بمشاركة ٦٠٠ ناشء بالإضافة إلي أولياء أمورهم .

بدأت فعاليات القافلة بندوة شارك فيها ممثل من الأزهر الشريف ، حول الأخلاق والآداب التي يجب أن يتحلى بها النشء .

كما تناول خلال الندوة الدكتور عماد مهدي - ممثل من الآثار والمتخصص في الآثار المصرية القديمة ، الآثار الفرعونية وبعض الحقائق والأسرار عن المومياوات والمعابد المنتشرة في ربوع مصر ، ثم اعقبها بورش عمل لمجموعات من النشء.

وقدمت الفنانة رحمة محمد ، مسرح العرائس من خلال عرض بعض قصص العرائس الهادفة .

فيما قدم صندوق مكافحة الإدمان محاضرة حول خطورة الإدمان من خلال عرض قصة للنشء ، وأعقبها ورش عمل داخل القاعات ، في إطار فني مبدع، لحث النشء عن البعد عن التدخين والإدمان .

فيما تم تقسيم النشء إلى فرق لممارسة الانشطة الرياضية المختلفة وتوزيع جوائز رمزية علي الفائزين لحثهم علي المشاركة الإيجابية ، وتم توزيع النشء علي ورش عمل مع الفنانين التشكيليين لتعليمهم بعض مبادئ الرسم وتركيب الألوان واستخداماتها ، حيث قاموا بالرسم علي الوجوه .

وخلال الفعاليات تم إتاحة الفرصة لعرض بعض المواهب في الغناء ، والانشاد وقراءة القرآن ،واختتمت الفعاليات بعروض رياضية واستعراضية للنشء.