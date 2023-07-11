استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات التجارية بالغردقة

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة في حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات حيث قامت بالتفتيش على عدد ١٢ محل بحي جنوب الغردقة عبارة عن مطاعم و كافتيريات و سوبر ماكت و محل بيع خضروات و ألبان.

وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية و مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى .

ونتج عن الحملة عمل ٩ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و ٧ محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار،ك ما تم إعدام ٢ كيلو جبن مجهولة المصدر بإحدى السوبر ماركت .

وقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح أشغال التوجه لحي جنوب الغردقة، لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

و نفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الصحة والطب البيطري و التموين و تراخيص محلات جنوب الغردقة و الأمن الصناعي و البيئة مدينة تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بمدينة الغردقة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

الحملة

الحملة

الحملة