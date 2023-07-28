القناة يفاوض هذا المدرب لخلافة محمد حليم

دخل نادي القناة في مفاوضات مع مصطفي عبده المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة الموسم المقبل 2023/2024 بدوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يحسم مصطفي عبده قراره أما بالبقاء في الانتاج الحربي أو الرحيل وقيادة نادي القناة خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن إدارة الإنتاج الحربي أعلنت تمسكها بمصطفي عبده حيث أكد احمد المهدي مدير الكرة في تصريحات صحفيه عن تجيد الثقة في مصطفي عبده وان النادي متمسك بوجوده.

يذكر أن مصطفى عبده له مشوار طويل مع التدريب واكتسب خبرات كبيرة مما جعله محط أنظار العديد من الأندية في الدوري الممتاز وأقسم الثاني.

