التعاون السعودي يضم معاذ فقيهي .. رسميا

أعلن نادي التعاون السعودي عبر حسابة الرسمي ، عن التعاقد مع معاذ فقيهي قادمًا من الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ونشر التعاون السعودي بيان عبر حسابه الرسمي يكشف فيها تفاصيل صفقة معاذ فقيهي بتغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع لاعب نادي الهلال معاذ فقيهي".

أضاف :" ان الصفقة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد".

أتم :" وبدوره قدّم رئيس النادي شكره وتقديره للأشقاء في إدارة نادي الهلال على التعامل الراقي أثناء المفاوضات".

في سياق مٌتصل، يعسكر فريق التعاون في هولندا في خوض معسكر مغلق إستعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق في شهر أغسطس القادم .

مباراة التعاون و سينت ترويدنس

خاض التعاون السعودي مباراة ودية أمام سينت ترويدنس مساء أمس الأحد في إطار المعسكر الخارجي.

وخسر فريق التعاون أمام سينت ترويدنس بهدفين دون رد في إطار إستعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد.