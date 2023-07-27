الإسماعيلية تستضيف الملتقي الاول لدوري أبطال المالية للكرة الخماسية

تستضيف محافظة الإسماعيلية، الملتقي الأول لدوري أبطال المالية للكرة الخماسية تحت شعار " يلا كورة".

ومن المقرر أن يفتتح الملتقي، مساء اليوم الخميس، بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور كلا من اللواء محمد انيس سكرتير عام محافظة الاسماعيلية وطارق بسيوني –رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سماح عسكر وكيلة الوزارة بالمديرية المالية بالاسماعيلية.

حيث تجري أولى منافسات دوري أبطال المالية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، والذي يقام على ملاعب مركز التنمية الشبابية خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ يوليو الجاري، تحت رعاية السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

تشمل البطولة كرة القدم الخماسية، تنس طاولة، ماراثون مشي نسائي، بمشاركة ٨ محافظات هي البحر الاحمر، شمال سيناء، سوهاج، الغربية، شرقية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس.

تهدف البطولة الي تعزيز روح التعاون والتآلف بين ابناء القطاع الواحد في مختلف المحافظات ، وتعزيز التقارب الاجتماعي والثقافي والرياضي ما بين العاملين.