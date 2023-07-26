الملفات المطروحة على طاولة القمة الروسية الإفريقية

كشفت أمل الحناوي، مراسلة القاهرة الإخبارية من سان بطرسبرج، الملفات المطروحة على طاولة مناقشات القمة "الروسية- الإفريقية".

قالت: "إن هناك الكثير من الملفات المطروحة على طاولة المناقشات بين الزعماء الأفارقة والجانب الروسي، من أهمها: مناقشة الأزمة الغذائية التي حدثت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب التي أكدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذْ على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا إلا أن موسكو ملتزمة بتصدير الحبوب والشعير والذرة وأيضًا الأسمدة بشكل مجاني للدول الإفريقية التي تحتاج إلى تأمين غذائها حتى يكون لديها تنمية مستدامة وتأمين غذائها واستقرار سياسي أيضًا.

أوضحت أن روسيا تؤكد مساعدة الدول الإفريقية في مزيد من الاكتشافات الجيولوجية المتعلقة بمجال النفط والغاز، والكثير من القضايا المطروحة ستكون محل اهتمام زعماء وقادة إفريقيا كملف التعليم وتبادل الخبرات في التعليم والتكنولوجي والتعليم المهني والتعليم عن بعد، ودور المرأة في التنمية المستدامة والتنمية في مشروعات البنية التحتية وتطويرها في الدول الإفريقية.

أهم المعلومات عن القمة الإفريقية الروسية:

في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بالغ بالقارة الإفريقية، تأتي مشاركة الرئيس السيسي اليوم في القمة الإفريقية الروسية بسان بطرسبرج بروسيا الاتحادية بهدف دعم وتعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين القارة الإفريقية وروسيا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن القمة الإفريقية الروسية:

القمة الإفريقية الروسية:



تنعقد النسخة الثانية من فعاليات القمة الإفريقية الروسية بسان بطرسبرج.

يشارك في القمة قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية وروسيا.

تم تدشين القمة عام 2019 م تحت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

عُقدت الدورة الأولى من القمة في سوتشي بروسيا.

تهدف القمة دعم العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا.

هدف القمة:



كما تستهدف القمة تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

ينعقد على هامش القمة عددٌ من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية منها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

برنامج القمة:



يتضمن برنامج القمة أكثر من 30 جلسة نقاشية وفعاليات حول أهم قضايا التعاون بين روسيا والدول الإفريقية.

كما يتضمن البرنامج محاور رئيسية وهي محور الاقتصاد العالمي الجديد والذي يتناول مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية والفضاء، والمحور الاجتماعي والإنساني لحياة أفضل والذي يتناول التعاون في مجال التعليم العالي ونقل أفضل الخبرات التعليمية في مجال التعليم عن بعد والتعليم المهني ودور المرأة في التنمية المستدامة، والتقدم الاجتماعي ودور الرياضة في الصداقة بين روسيا وإفريقيا.

يستعرض قادة وزعماء روسيا والدول الإفريقية خلاق قمة سان بطرسبرج ما تم تنفيذه من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2019 م.