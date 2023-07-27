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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد والترجي.. تعادل مثير يحسم الشوط الأول بالبطولة العربية

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

انتهت مجريات الشوط الاول بين الاتحاد والترجي التونسي بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد المك فهد الرياضي بالطائف.

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ملخص الشوط الاول بين الاتحاد والترجي

مباراة الاتحاد والترجي ضمن مواجهات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى بالبطولة العربية للأندية الأبطال، كأس الملك سلمان 2023.

سجل هدف الترجي اللاعب اسامه أبوقرة في الدقيقة 26 من الشوط الأول، ونجح اللاعب عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 من نفس الشوط.

يمتلك الاتحاد على مقاعد البدلاء ضد الترجي التونسي كل من اسامة المرمش ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي وعوض الناشري ونغولو كانتي وفرحة الشمراني وصالح العمري ومروان الصحفي وهارون كمارا.

هدف حمدالله في الترجي جاء بصناعة من كريم بنزيما، لنهي الشوط الاول من اللقاء.

 

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