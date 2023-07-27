السيسي يفاجئ بوتين بكلمة باللغة الروسية (فيديو)

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الروسي فلاديميير بوتين، بإلقاء التحية باللغة الروسية، خلال مراسم الاستقبال.

وعرضت فضائية TeN، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد استقبال الرئيس الروسي لنظيره عبدالفتاح السيسي قبيل بدء فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية.

وألقى الرئيس السيسي، التحية على نظيره الروسي، قائلا له: “صباح الخير”، ناطقا باللغة الروسية، وهو ما أضحك الرئيسان معا.

حرص الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على التقاط صورة تذكارية ثنائية مع رؤساء وقادة الدول الإفريقية المشاركين فى النسخة الثانية للقمة الروسية الإفريقية، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للقمة بمشاركة الرئيس السيسى.

وصافح الرئيس بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم التقاط صورة تذكارية لهما عقب انتهاء الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية، كما تم التقاط صور مماثلة للرئيس بوتين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا ، ورئيس اريتريا اسياس افورقى ومع عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية المشاركة فى القمة.

السيسي يشارك في فعاليات القمة

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي اليوم الخميس 27 يوليو الجاري بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية.

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وصل الرئيس السيسي أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.