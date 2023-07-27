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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعاون السعودي يواجه نيميخن الهولندي وديًا

التعاون
التعاون

يواجه فريق التعاون السعودي نظيرة نيميخن الهولندي في لقاء ودي يجمع بين الفريقين، في ختام مباريات سكري القصيم بمعسكر هولندا استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

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موعد مباراة التعاون ونيميخن الهولندي الودية

خسر التعاون المواجهة الودية الماضية من فريق سينت ترويدنس بهدفين دون مقابل، ويختتم معسكره في هولندا بلقاء نادي نيميخن، والذي يقام غدًا الجمعه الموافق 28 من شهر يوليو الجاري.

تنطلق مباراة التعاون ضد نيميخن الهولندي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

من المقرر أن يلعب نادي التعاون ضد الفتح في الجولة الاولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، وسيصل السكري للمملكة خلال الساعات القليلة المقبلة لختام استعداداته للموسم الجديد.

 

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