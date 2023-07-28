لرسوبها في الثانوية الأزهرية.. فتاة تنهي حياتها بالشرقية

أنهت فتاة في السابعة عشر من عمرها، بتناول الحبة القاتلة لحفظ الغلال، داخل منزلها بناحية ميت حمل إحدى قرى مركز بلبيس محافظة الشرقية، عقب علمها بالرسوب في الشهادة الثانوية الأزهرية.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول فتاة تبلغ من العمر سبعة عشر عاما طالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري، وتقيم بقرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس.

وبالفحص، تبين حدوث وفاة الفتاة إثر تناولها الحبة القاتلة المستخدمة في حفظ الغلال، وذلك بعد علمها من الرسوب في الشهادة الثانوية الأزهرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.