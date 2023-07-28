عاجل
صلاة الجمعة من مسجد الكويت بالجيزة والخطبة عن كتاب الرحمة (بث مباشر)
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لرسوبها في الثانوية الأزهرية.. فتاة تنهي حياتها بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أنهت فتاة في السابعة عشر من عمرها، بتناول الحبة القاتلة لحفظ الغلال، داخل منزلها بناحية ميت حمل إحدى قرى مركز بلبيس محافظة الشرقية، عقب علمها بالرسوب في الشهادة الثانوية الأزهرية.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول فتاة تبلغ من العمر سبعة عشر عاما طالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري، وتقيم بقرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس.

وبالفحص، تبين حدوث وفاة الفتاة إثر تناولها الحبة القاتلة المستخدمة في حفظ الغلال، وذلك بعد علمها من الرسوب في الشهادة الثانوية الأزهرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

مواد متعلقة

السيسي: وجود صوت إفريقي داخل المحافل الدولية أصبح ضرورة.. فيديو

عالم أزهري: التطاول على القرآن الكريم يؤجج مشاعر الكراهية والعنف (فيديو)

أزهري يوضح فضل القرآن الكريم في حياة الإنسان (فيديو)

وزير الأوقاف: حرق المصحف واقتحام المسجد الأقصى تصرفات هوجاء

كسور وجروح قطعية.. الاعتداء على 8 أطباء بطب الأزهر في دمياط

البلوجر بيرلا قواص: شركة ميتا تطلق تطبيقاتها في أوقات مميزة
الجريدة الورقية