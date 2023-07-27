ضبط شخص بتهمة هتك عرض ابنته بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من ضبط أب بتهمة هتك عرض طفلته البالغة من 9 سنوات بإحدى قرى مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي بلاغا يفيد قيام أب يدعى عمر.ف.م، بهتك عرض طفلته رهف، البالغة من العمر 9 سنوات ، بإحدى قرى نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لكشف ملابسات الواقعة وعمل التحريات اللازمة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من جهات التحقيق، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وتحرر محضر برقم 5008 لسنة 2023 إداري مركز نجع حمادي، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.