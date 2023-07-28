توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جامعتي طنطا و "أبوجا " بنيجيريا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين جامعة طنطا وجامعة "ابوجا "بدولة نيجيريا الفدرالية، لدعم‏ أواصر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعتين وايفاد طلاب جامعة "أبوجا" للدراسة بجامعة طنطا بمختلف التخصصات، وتدريب الكوادر العلمية و تبادل الخبرات بين الطرفين.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، بحضور وفد رفيع المستوى من دولة نيجيربا و ممثلين عن جامعة "ابوجا" بدولة نيجيريا الفدرالية، ضم المستشار أديسوبى ساموتو وزير مفوض لسفارة دولة نيجيريا، والدكتور عائشة سانى مايكودى نائب رئيس جامعة ابوجا للشؤون الادارية، والدكتور فيليب بوسو أفا نائب رئيس جامعة ابوجا للشؤون الاكاديمية، والدكتور سليمان علابى يوسف أستاذ و رئيس قسم اللغة العربية بجامعة جيبوتى.



صرح الدكتور محمد حسين أن توقيع الاتفاقية جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مؤكدا حرص رئيس الجامعة التام على تعظيم العلاقات الاستراتيجية بين جامعة طنطا ومثيلاتها بالدول الافريقية ومخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية، وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الوفد النيجيري أجرى جولة بكليات ومراكز ومستشفيات جامعة طنطا، شملت مبنى إدارة الجامعة، ومركز العلاقات الدولية و شئون الوافدين، وكلية طب الاسنان، وكلية التمريض، ومستشفى الجراحات الجديد، ووحدة الروبوت والنمذجة الذكية بكلية الهندسة، ومركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب.

وأضاف الدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين أن الوفد النيجيري أعرب عن سعادته بالامكانات والقدرات المادية والبشرية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بجامعة طنطا.