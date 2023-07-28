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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الشباب السعودي الجديد يتسلم المهمة الفنية

مدرب الشباب السعودي
مدرب الشباب السعودي الجديد

تسلم المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني الجديد لنادي الشباب السعودي، المهمة الفنية لشيخ الأندية السعودية اليوم الجمعة، والتي ستكون بداية من البطولة العربية للأندية.

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مدرب الشباب السعودي الجديد يتسلم المهمة الفنية

لن يكون المدرب الهولندي مارسيل كايزر هو المدير الفني لنادي الشباب في مباراة النصر اليوم، وسيكون متواجد في مدرجات اللقاء للمشاهدة.

تواجد مدرب الشباب الجديد اليوم في مدينة الطائف حيث تقام البطولة العربية، وسيكون المدرب الهولندي مساندًا للأرجنتيني خوان براون المدرب المؤقت للفريق في إشرافه على تدريبات الفريق وقيادته لمباراة النصر اليوم.

وخاض كايزر صاحب الـ54 عاماً، عدد من التجارب الاحترافية من قبل المهمة الفنية مع الليوث، وكان أبرزها مع أياكس أمستردام الهولندي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وآخرها مع فريق الجزيرة الإماراتي لمدة 4 أعوام حتى نهاية الموسم الماضي.

تمكن مارسيل كايزر خلال مسيرته من تحقيق لقب دوري المحترفين الإماراتي في 2021 وكأس السوبر، وينتظر جمهور الشباب تحقيق المزيد من الليوث.

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