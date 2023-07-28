جائزتي عمرة للأول والثاني من حفظة القرآن الكريم في المسابة السنوية بالأقصر

احتفالية ضخمة شملت تكريم المحفظين والفائزين من المتسابقين

في احتفالية ضخمة، تليق بتكريم أهل الله وخاصته، من حفظة القرآن الكريم، شهدت محافظة الأقصر، تكريم حاملي كتاب الله لأربعة مستويات، وذلك للعام التاسع على التوالي، تحت رعاية وتنظيم مؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب، بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف، والمنهدس محمد العديسي، رئيس مجلس الأمناء، والشيخ علي يوسف رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف، ومشايخ الطرق الصوفية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمع غفير من محفظي كتاب الله والأئمة والدعاة وعمد ومشايخ البلاد المجاورة والمئات من أهالى المدينة وأهالى المكرمين.

بدا الحفل بالسلام الجمهورى وتلاه آيات من الذكر الحكيم وكلمات لأعضاء المنصة الذين أعربوا عن سعادتهم بمشاركتهم فى تلك الاحتفالية لتكريم حفظة كتاب الله، مؤكدين أن القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانٍ سامية، مع الحرص على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يُحتذى به.

تضمن الحفل، تكريم نحو 50 من حفظة كتاب الله ال 10 الأوائل من كل مستوى بالمستويات الأربعة، وذلك من أصل 5 آلاف متسابق على مستوى محافظة الأقصر، كما جرى منح الفائزين بالمركز الأول والثاني في حفظ القرآن الكريم كاملاً جائزتي عمرة، كما جرى توزيع العديد من الجوائز المالية وشهادات تقدير على حفظة كتاب الله.

كما اشتمل الحفل، على فقرات للانشاد الديني نالت إعجاب الحاضرين، وفى سابقة من نوعها ولفتة إنسانية وتكريم لأهل الفضل ومن كرسوا حياتهم فى خدمة الدين وتحفيظ كتاب الله، جرى تكريم كلا من الشيخ سعد عبدالله، والشيخ حسان أمين.

شهد الحفل كل من الدكتور محمد محمود أحمد هاشم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق، والدكتور عبد الكريم ابراهيم عوض، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور جمال فاروق، العميد السابق للدعوة الاسلامية جامعه الأزهر والراعي الفني للمسابقة والدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود نائبا عن محافظ الأقصر، وفضيلة الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

وأوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن الهدف من توزيع الجوائز إدخال البهجة والسرور على حفظة كتاب الله عزوجل تقديرا لإنجازهم الكبير ، علاوة على الرغبة فى تحفيز غيرهم من الأطفال الصغار ، والتخلق بأخلاق القرآن ليفيدوا المجتمع ويكونوا صالحين لأهلهم ولبلدهم، فى إطار تقديم ورعاية أجيال جديدة تحافظ على ثوابت الدين ووسطية الإسلام.