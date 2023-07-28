الانتهاء من تنفيذ 856 مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا

مشروعات حياة كريمة طوق نجاه لقرى قنا

مبادرة " حياة كريمة " تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها مصر عصرها الحديث، نالت العديد من الإشادات الدولية ، لأنها المبادرة الوحيدة على مستوى العالم التى تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ ، التى أقرتها منظمة الأمم المتحدة ، ولذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة ، نظرا لحجمها وتأثيرها في تحقيق استراتيجية ٢٠٣٠.

حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع قومي تنموي يهدف إلي النهوض بالريف المصري وتطويره علي كافة المستويات ( الاجتماعية ، الاقتصادية ، الصحية ، التعليمية ، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل ، ودعم المرأة بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل بما يسهم في جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر .

وفى الحقيقة لم يكن يخفى على أحد أن قرى الريف المصرى عموما ، وخاصة قرى الصعيد وبالتحديد قرى محافظة قنا، كانت تعانى منذ نشأتها من نقص في الخدمات الأساسية ، وضعف البنية التحتية ، وهو ما جعل الحياة في مثل هذه الظروف صعبة بالنسبة للمواطنين في تلك المناطق ، ولكن مع تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ، وضع تحسين حال القرى المصرية نصب عينية ، ولذلك فقد أطلق سيادته مبادرة " حياة كريمة "

فقد نجحت المبادرة في مرحلتها الأولى في رفع كفاءة البنية التحتية في القرى المستهدفة ، حيث أصبحت جميع القرى مخدومة بمياه الشرب النقية ، كما أن خدمات الصرف الصحى في تلك القرى وصلت إلى نسب عالية جدا ، فضلا عن احلال وتجديد أعمدة وأسلاك الكهرباء " جهد منخفض " ، وكذلك تغذية تلك القرى بكابلات الألياف الضوئية التى توفر إنترت بسرعات عالية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى .

كما شهدت قرى قنا إنشاء مجمعات خدمات حكومية ، لتقديم خدمات ( السجل المدنى ، التموين ، البريد ، الوحدة المحلية ) وغيرها من الخدمات الاخرى ، بالاضافة إلى انشاء وحدات صحية مطورة تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل من خلالها ، وكذلك مجمعات زراعية ومراكز لتنمية الأسرة والطفل ، وجميع هذه المنشآت والخدمات التى تُقدم للمواطنين من خلالها ، لم تكن موجودة في القرى من قبل .

و تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى بمحافظة قنا تنفيذ 1683 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية ، موزعين على ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة فى ٥ مراكز هى ( أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف ) ، بإستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف ، أى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا ، و حتى الآن تم الإنتهاء من تنفيذ 856 مشروع من إجمالى المشروعات المستهدفة ، وجارى العمل للإنتهاء من تنفيذ 827 مشروع آخر ووصلت نسب التنفيذ بالمشروعات المتبقية إلى 85% .

وشملت مشروعات المبادرة 388 مشروع في قطاع الصرف الصحى ، 181 مشروع في قطاع مياه الشرب ، 172 مشروع في قطاع الكهرباء ومهمات الكهرباء ، 154 مشروع للأبنية التعليمية ، 108 مشروع في قطاع أبراج المحمول ، 103 مشروع في قطاع الطرق الداخلي والطرق والكبارى ، 89 مشروع في قطاع الكبارى وتبطين الترع ، 86 مشروع في قطاع الاتصالات ، 79 مشروع في قطاع الصحة ، 71 مشروع في قطاع البريد ، 69 مشروع في قطاع الغاز الطبيعى ، 50 مشروع في قطاع التضامن الاجتماعى ، 37 مشروع في قطاع الشباب والرياضة ، 23 مشروع في قطاع الاسعاف ، 19 مشروع في قطاع مجمعات الخدمات المحلية ، 19 مشروع في قطاع المجمعات الزراعية ، 11 مشروع نقاط شرطة ، 10 مشروعات في قطاع 9 مشروعات لإنشاء مجمعات سكنية ، 5 مشروعات لتنفيذ مشروعات محلية .