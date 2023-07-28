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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مشروعات حياة كريمة طوق نجاه لقرى قنا

الانتهاء من تنفيذ 856 مشروعًا ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا

مبادرة " حياة كريمة " تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها مصر عصرها الحديث، نالت العديد من الإشادات الدولية ، لأنها المبادرة الوحيدة على مستوى العالم التى تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ ، التى أقرتها منظمة الأمم المتحدة ، ولذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة ، نظرا لحجمها وتأثيرها في تحقيق استراتيجية ٢٠٣٠. 

حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروع قومي تنموي يهدف إلي النهوض بالريف المصري وتطويره علي كافة المستويات ( الاجتماعية ، الاقتصادية ، الصحية ، التعليمية ، وغيرها)، كما تستهدف النهوض بالمستوي المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل ، ودعم المرأة بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل بما يسهم في جعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار فى البشر  .  

وفى الحقيقة لم يكن يخفى على أحد أن قرى الريف المصرى عموما ، وخاصة قرى الصعيد  وبالتحديد قرى محافظة قنا، كانت تعانى منذ نشأتها من نقص في الخدمات الأساسية ، وضعف البنية التحتية ، وهو ما جعل الحياة في مثل هذه الظروف صعبة بالنسبة للمواطنين في تلك المناطق ، ولكن مع تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ، وضع تحسين حال القرى المصرية نصب عينية ، ولذلك فقد أطلق سيادته مبادرة " حياة كريمة "  

 فقد نجحت المبادرة في مرحلتها الأولى في رفع كفاءة البنية التحتية في القرى المستهدفة ، حيث أصبحت جميع القرى مخدومة بمياه الشرب النقية ، كما أن خدمات الصرف الصحى في تلك القرى وصلت إلى نسب عالية جدا ، فضلا عن احلال وتجديد أعمدة وأسلاك الكهرباء " جهد منخفض " ، وكذلك تغذية تلك القرى بكابلات الألياف الضوئية التى توفر إنترت بسرعات عالية، وذلك ضمن خطة الدولة لتطبيق التحول الرقمى . 

 كما شهدت قرى قنا إنشاء مجمعات خدمات حكومية ، لتقديم خدمات ( السجل المدنى ، التموين ، البريد ، الوحدة المحلية ) وغيرها من الخدمات الاخرى ، بالاضافة إلى انشاء وحدات صحية مطورة تمهيدا لتطبيق التأمين الصحى الشامل من خلالها ، وكذلك مجمعات زراعية ومراكز لتنمية الأسرة والطفل ، وجميع هذه المنشآت والخدمات التى تُقدم للمواطنين من خلالها ، لم تكن موجودة في القرى من قبل .  

و تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى بمحافظة قنا تنفيذ  1683 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية ، موزعين على ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة فى ٥ مراكز هى ( أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف ) ، بإستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف ، أى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا ، و حتى الآن تم الإنتهاء من تنفيذ 856 مشروع من إجمالى المشروعات المستهدفة ، وجارى العمل للإنتهاء من تنفيذ 827 مشروع آخر ووصلت نسب التنفيذ بالمشروعات المتبقية إلى 85%  . 

 وشملت مشروعات المبادرة 388 مشروع في قطاع الصرف الصحى ، 181 مشروع في قطاع مياه الشرب ، 172 مشروع في قطاع الكهرباء ومهمات الكهرباء ،  154 مشروع للأبنية التعليمية ، 108 مشروع في قطاع أبراج المحمول ، 103 مشروع في قطاع الطرق الداخلي والطرق والكبارى ، 89 مشروع في قطاع الكبارى وتبطين الترع ، 86 مشروع في قطاع الاتصالات ، 79 مشروع في قطاع الصحة ، 71 مشروع في قطاع البريد ، 69 مشروع في قطاع الغاز الطبيعى ،  50 مشروع في قطاع التضامن الاجتماعى ، 37 مشروع في قطاع الشباب والرياضة ، 23 مشروع في قطاع الاسعاف ، 19 مشروع في قطاع مجمعات الخدمات المحلية ، 19 مشروع في قطاع المجمعات الزراعية ، 11 مشروع نقاط شرطة ، 10 مشروعات في قطاع  9 مشروعات لإنشاء مجمعات سكنية ، 5 مشروعات لتنفيذ مشروعات محلية .

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