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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وداعًا لعمليات الزراعة والتركيبات.. دواء جديد يعمل على نمو الأسنان المفقودة

زراعة الاسنان - ارشيفية
زراعة الاسنان - ارشيفية

 دواء جديد ربما إذا ثبت نجاحه أن يكون طفرة كبيرة في عالم طب الأسنان، إذ يعاني الكثيرون من مشكلات فقد الأسنان، وعدم نموها مرة أخرى فيضطر البعض إلى زراعتها وهذا الأمر مكلف ماديًا وصحيًا، لكن أعاد فريق من الباحثين اليابانيين الأمل لهؤلاء الذين فقدوا أسنانهم.

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 توصل فريق من الباحثين اليابانيين في كبرى المؤسسات العلمية بطوكيو إلى تطوير دواء جديد يسمح للأسنان بإعادة النمو مرة أخرى، وسيبدأ العلماء التجارب البشرية للعقار المصمم لإعادة نمو الأسنان في أوائل العام المقبل.

 وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن الدواء ساعد الفئران والقوارض على إعادة نمو أسنانها.

 والدواء مخصص للأشخاص الذين يفتقرون إلى مجموعة كاملة من أسنان البالغين لأسباب وراثية، لكن العلماء وصفوه بأنه "حلم كل طبيب أسنان".

 دواء جديد يعمل على نمو الأسنان المفقودة:


 وستتم التجربة العام المقبل على الأشخاص المصابين بفقدان كامل للأسنان، وهى حالة وراثية نادرة تمنع تكون الأسنان أصلًا، وأشارت الأبحاث إلى أنها أكثر شيوعًا بين النساء منه لدى الرجال.

 طريقة عمل الدواء:

 يعمل الدواء على العلاج بالأجسام المضادة، عن طريق قمع USAG-1، وأظهرت الدراسات أن هذا الجين هو الذي يحد من نمو الأسنان.

 وخلال التجارب على القوارض اعترف علماء من جامعة كيوتو وجامعة فوكوي أنهم لا يعرفون ما إذا كان قمع USAG-1 "سيكون كافيًا'' للعمل، لكن تجاربهم أثبتت نجاحه بشكل كبير.

 ومن المأمول أن تؤدي هذه العملية إلى ظهور "جيل ثالث" من الأسنان لدى البشر الذين يبدأون بأسنانهم اللبنية قبل تطوير الأسنان الدائمة.

 طبيب أسنان يكشف التفاصيل:
 وقال الدكتور كاتسو تاكاهاشي، الباحث في مستشفى كيتانو التابع لمعهد أوساكا للأبحاث الطبية، لصحيفة Mainichi: "فكرة نمو أسنان جديدة هى حلم كل طبيب أسنان، كنت أعمل على هذا منذ أن كنت طالب دراسات عليا، لقد كنت واثقًا من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك، ونأمل أن نمهد الطريق لاستخدام الدواء سريريًا".

 ويأمل الفريق الياباني أن يتم تعميم العلاج الذي لم يكشف عن اسمه بعد على المرضى بحلول عام 2030 إذا نجحت التجارب وأثبتت أنه لا يوجد آثار ضارة منه في جسم الإنسان.

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