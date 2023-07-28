ضبط 3 أطنان من القمح يتم بيعها كأعلاف بالفيوم

شنت إدارة تموين طامية بالفيوم، حملات عدة على الأسواق والمحال التجارية والجزارين بدائرة الإدارة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وإدارة الرقابة التموينية.

تأتي هذه الحملات لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالمخابز والأنشطة التموينية، ومتابعة أعمال توريد محصول القمح، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

يأتي هذا فى إطار الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على الأسواق لضبط المتلاعبين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية، والتأكد من صلاحية المعروض، ووصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين فى حالة ثبوت أية مخالفة، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.



وقامت الحملة برئاسة المهندس صلاح حلمي، مدير إدارة تموين طامية، بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بدائرة مركز طامية وتمكنت من ضبط عددًا من الشكائر معبأة بمحصول القمح المخلوط بالأعلاف، وبلغ إجمالي وزن الكمية 3100 كيلو قمح يقوم أحد التجار بخلطها مع الأعلاف وبيعها للمستهلكين، وذلك بأحد محلات بيع الأعلاف بناحية مركز طامية.

وتم التحفظ على الأقماح المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب محل الأعلاف، كما تم تحرير الكثير من المحاضر المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات ونقص وزن الخبز ببعض المخابز، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تكثيف الحملات الرقابية لضبط أعمال تهريب محصول القمح بالفيوم:

وفي نفس السياق، قامت إدارة تموين طامية، بتنفيذ حملات ثابتة ومتحركة عدة على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق المركز، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي والطرق الداخلية المتفرعة من الطريق الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لإحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أي تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.