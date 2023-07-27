الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الترجي في البطولة العربية

كريم بنزيما
كريم بنزيما

حقق فريق نادي الاتحاد السعودي الانتصار على نادي الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف.

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ملخص مباراة الاتحاد والترجي

مباراة الاتحاد ضد الترجي كانت ضمن مواجهات الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى، وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري الدولي كارق حامد في اللقاء كاملًا.

سجل اهداف المباراة أسامة بوقرة في الدقيقة 26 للترجي التونسي، ويعود عبدالرزاق حمدالله ويدرك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 35 من الشوط الأول الذي انتهى بتلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف رائع في الدقيقة 55 قاد به النمور لتحقيق الانتصار على الترجي.

بتلك النتيجة يرفع نادي الاتحاد رصيدة إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة العربية، بينما يستقر نادي الترجي بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.

مباراة الاتحاد المقبلة في البطولة العربية ستكون أمام فريق الصفاقسي التونسي أيضًا يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يوليو الجاري.

 

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