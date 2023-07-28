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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أزهري يوضح فضل القرآن الكريم في حياة الإنسان (فيديو)

القرآن الكريم
القرآن الكريم

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن القرآن الكريم يحافظ على استقرار الأسرة في المجتمع، وحال العمل بايآت القرآن ستقل نسبة الطلاق بين المتزوجين.

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 القرآن ينظم الحياة ويصلح النفوس

وقال “القصبي” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إن القرآن ينظم الحياة، ويصلح النفوس، مشيرًا إلى أن القرآن يكرم كل من يلجأ إليه، موضحًا أن القرآن خاطب جميع التخصصات.

إعمال العقل أمر به الإسلام

وتابع أن إعمال العقل أمر به الإسلام، ويجب على قارئ القرآن فهم اللغة العربية بصورة جيدة، حتى يدرك العقل كافة المعاني التي جاءت في مختلف سور كتاب الله.

وأوضح أنه يجب على المسلم الذي يتلو آيات الله، يجب عليه أن يطبق ما تلاه في القرآن، ويجب أن ينعكس على حياة الإنسان في كافة تعاملاته. 

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