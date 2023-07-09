دورات تدريبية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية

تفعيلًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين؛ لتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة التي بدروها تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بجانب تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تحت إشراف وكيل وزارة الطب البيطري وبالتعاون مع إدارة التدريب وتنمية المجتمع بجامعة قناة السويس؛ بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية التي تخدم الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.

وتناولت الدورة موضوع التربية المثالية للدواجن؛ بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم منتجات آمنة.