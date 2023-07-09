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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

دورات تدريبية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية

جانب من الدورة
جانب من الدورة

تفعيلًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين؛ لتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة التي بدروها تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بجانب تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تحت إشراف وكيل وزارة الطب البيطري وبالتعاون مع إدارة التدريب وتنمية المجتمع بجامعة قناة السويس؛ بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية التي تخدم الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.

وتناولت الدورة موضوع التربية المثالية للدواجن؛ بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم منتجات آمنة.

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