بالأرقام| تطوير هائل ملموس في ملف التعليم الفني

شهد ملف التعليم الفني تطورًا هائلًا ملموسًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 حتى 2023.

وتوسعت وزارة التربية والتعليم في إتاحة التعليم الفني بمختلف تخصصاته: فبلغ عدد المدارس عام 2017/2018 نحو 1147 مدرسة ثانوي صناعي، و243 مدرسة زراعي، و817 مدرسة تجارى، و92 مدرسة فندقي، بإجمالي 2299 مدرسة تعليم فني.



وبلغ عدد المدارس (أصلي، وملحق) عام 2019 /2020 نحو 1235 صناعي، و251 مدرسة زراعي، و863 مدرسة تجاري، و97 مدرسة فندقي، بإجمالي 2446 مدرسة تعليم فني.



وفي عام 2020/ 2021، بلغ عدد المدارس (أصلي، وملحق) 1339 صناعي، و256 مدرسة زراعي، و886 مدرسة تجاري، و107 مدارس فندقية، بإجمالي (2588) مدرسة تعليم فني.



وتواصل وزارة التربية والتعليم العمل على تنفيذ خطة التوسع في التعليم الفني وتطويره.

‌إنجازات التعليم الصناعي

خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، انتهت وزارة التربية والتعليم من إنشاء عدد 71 مدرسة ثانوية صناعية، وإنشاء 131 تخصصًا وبرنامجًا.



وتم إنشاء مجمع دمو التعليمي التكنولوجي بالفيوم 2016/ 2018، وإنشاء المجمع التعليمي التكنولوجي بأبو غالب، وإنشاء مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للطاقة النووية عام 2017 /2019، وإنشاء مدرسة واو الفنية الصناعية بولاية واو بدولة جنوب السودان 2020 /2023.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم من تطوير 54 برامج دراسي ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل 2020/2023، واستحداث 4 برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل نظام 3 سنوات، واستحداث 2 برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل نظام خمس سنوات 2019/2023.



وخلال الفترة من 2014 حتى 2023، تم رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لـ500 مدرسة، وتدريب ألف من هيئات التوجيه المختلفة ايضًا على تصميم البرامج والاطر وكتابة الوحدات الدراسية.



كما تم تدريب 46898 يمثل نسبة 75% من هيئات التدريس المختلفة على مستوى الجمهورية على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم، وتدريب ألف من هيئات التوجيه لا عمال التحقق الداخلي والخارجي، وتدريب 850 من ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم الفني. 2021/2023

إنجازات التعليم التجاري

التعليم التجاري

انتهت وزارة التربية والتعليم من إنشاء 42 مدرسة ثانوية منهم خمسة أصلى و37 ملحق خلال السنوات 2014 / 2023، وتطوير برنامجين اثنين دراسين ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل 2019 / 2021، واستحداث ثلاثة برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل 2019 / 2021، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لـ121 مدرسة في 2022 / 2023.



وتمكنت وزارة التربية والتعليم من تدريب 7 آلاف من هيئات التوجيه وهيئات التدريس المختلفة على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم 2019 / 2023، وتدريب عدد (630) من ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم، واستكمال رفع البنية التكنولوجية لعدد (86) مدرسة.



واستحدث مقترح (5) برامج مطورة + (2) لتطبق بالصف الرابع والخامس فئة فني أول طبقا لاحتياجات سوق العمل، وبرنامج (الأمن السيبراني) ليطبق بالمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات المطبقة للبرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

‌إنجازات التعليم الزراعي

التعليم الزراعي

أنشأت وزارة التعليم 29 مدرسة ثانوية زراعية في الفترة من 2014 لـ 2023، و17 تخصصًا وبرنامجًا، وتطوير 14 برنامجًا دراسيًا ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل خلال الفترة من 2019 لـ2023.



وتمكنت وزارة التعليم من استحداث سبعة برامج مطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل وثلاثة برامج تكنولوجيا تطبيقية خلال السنوات من 2019 حتى 2023، ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لعشرة مدارس خلال السنوات من 2014 لـ 2023.



ودربت وزارة التعليم 6810 من هيئات التوجيه وهيئات التدريس المختلفة على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم و450 ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم خلال السنوات من 2021 لـ 2023.

‌إنجازات التعليم الفندقي

التعليم الفندقي

وتمكنت وزارة التعليم من إنشاء مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث بمدينة بدر خلال السنوات 2019 و2020.



وحولت وزارة التعليم 23 مدرسة تجارية الى مدارس فندقية عام 2014 /2015، ومدرسة أحمد زويل الإعدادية للبنين التابعة لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية إلى مدرسة فندقية عام 2022 /2023.



ورفعت وزارة التعليم كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لـ50 مدرسة فندقية عام 2021/2022، ودرّبت 615 من هيئات التوجيه وهيئات التدريس المختلفة على استراتيجيات التدريس الفعال والمهارات الفنية وأساليب ووسائل التقييم، و360 ممثلي سوق العمل للمشاركة في تقييم الطلاب في مرحلة الدبلوم عام 2022 / 2023.

تطوير المناهج الدراسية في التعليم الفني

تعمل وزارة التعليم على تطوير نظم وطرق وآليات تدريس مناهج التعليم الفني، من خلال اعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة "إتقان"، كما أن هناك أكاديمية خاصة لمعلمي للتعليم الفني.



وبلغت عدد المناهج التفاعلية 197 منهجًا عام 2020 /2021، و50 منهجًا 2021 /2022، وعدد المناهج التي تم تطويرها (برامج الجدارات) 27 منهجًا في عام 2020/2021، و35 منهجًا في 2021/ 2022.



وبلغ عدد المدارس الفندقية المشاركة بمشروع رأس المال 40 مدرسة، وتم تطوير 7 برامج من برامج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات، وعدد التخصصات والمهن طبقا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي 27 تخصصًا.



وبلغ عدد الشراكات مع القطاع الخاص (PPP) في التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء مدارس داخل مصنع أو مزرعة ثلاث شراكات، وعدد التخصصات الجديدة 28 تخصصًا، عدد مناهج التعليم الفني المحولة لمناهج الكترونية تفاعلية وتجهيزها بالفيديوهات التعليمية والتدريبات التفاعلية 810 منهجًا.



وبلغ عدد التخصصات المزمع التوسع فيها والموجودة حاليًا وفق احتياجات سوق العمل 34 تخصصًا، وعدد المدارس التي سيتم بها تطوير منظومة التقییم داخل مدارس التعليم الفني 470 مدرسة، وعدد الطلاب المستفيدين من برامج التدريب المھاري 223 طالبًا.



كما بلغ عدد المعلمين المدربين على تطبيق المناهج المطورة باستخدام الجدارات 64606 معلمًا، وعدد المعلمين المتدربين للعمل كمیسرین للتوجيه والإرشاد المھني بالمدرسة 4558 معلمًا، وعدد المعلمين ومسئولي المھن المتدربين على ریادة الأعمال ومھارات التوظيف 3869 معلمًا، وعدد المدارس المطبق بھا نظام الجدارات 325 مدرسة في عام 2021/ 2022، و10 مدارس تعليم فني دولية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استحدثت وزارة التربية والتعليم مدارس لتكنولوجيا التطبيقية في 2018 /2019 حيث بدأت بثلاث مدارس هي: مدرسة (العربي) للتكنولوجيا التطبيقية بالاشتراك مع مجموعة شركات ومصانع العربي تخصص تركيبات كهربائية، تبريد وتكييف الهواء، تصنيع ميكانيكي بقويسنا، بمحافظة المنوفية، ومدرسة (الإمام محمد متولي الشعراوي) للتكنولوجيا التطبيقية بالاشتراك مع مجموعة شركات طلعت مصطفى تخصص تشطيبات معمارية، تبريد وتكييف الهواء، كهرباء، شبكات صحية، نجارة عمارة بمحافظة القاهرة، التجمع الثالث، ومدرسة (التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات) تخصص ميكاترونيات بالاشتراك مع شركة الماكو وشركة (إيجي ترافو) بمدينة بدر، بمحافظة القاهرة.



وتم إنشاء ثمان مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في عام 2019 /2020 وهي: مدرسة (أي تك) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص حاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك مع شركة أي بي أم ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بمدينة الشروق، بمحافظة القاهرة، ومدرسة (الإنتاج الحربي) للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام تخصص تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات. بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.



ومدرسة (الإنتاج الحربي) للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان تخصص تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن، بتروكيماويات، تركيبات كهربائية، معدات كهربائية، إلكترونيات، حاسبات، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث، ميكانيكا السيارات.

بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربي، بحلوان، بمحافظة القاهرة، ومدرسة (الصالحية) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالاشتراك مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، ومدرسة (السويدي) للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم تخصص كهرباء وميكانيكا بالاشتراك مع مؤسسة السويدي للتنمية بديرب نجم، بمحافظة الشرقية، ومدرسة (إيجيبت جولد) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالاشتراك مع مجموعة شركات إيجيبت جولد بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية.



ومدرسة (إلكترو مصر) للتكنولوجيا التطبيقية تخصص صيانة كهربائية بالاشتراك مع الغرفة الفرنسية والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة، ومدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة في تخصصات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسوب، والأنظمة الإلكترونية والأنظمة الكهربية.



ووصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أكتوبر 2020 إلى (16) مدرسة باستحداث المدارس الخمسة الآتية: مدرسة (أكاديمية الفنون) للتكنولوجيا التطبيقية بأكاديمية الفنون بالعمرانية في محافظة الجيزة، تخصصات: تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، والصوت، والتصوير، كذلك تكنولوجيا الخدع والماكياج والتنكر والأقنعة، وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية، وتحريك الدمي والعرائس، وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، وتفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية.



ومدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نصر بالتعاون مع شركة (أمريكانا) ومؤسسة (مصر الخير) في تخصص إعداد فني تشغيل المطاعم، ومدرسة (HST) للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة القاهرة في تخصصات في تخصص تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المراقبة والإنذار، ومدرسة (ريادة) للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد بالشراكة مع شركة (ريادة) في تخصصات فني تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.



ومدرسة (B. TECH) للتكنولوجيا التطبيقية في حي الأسمرات بالتعاون مع شركة (B. TECH) في تخصصات: الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية، والتسويق وأساليب عرض المنتجات، والمبيعات وخدمة العملاء.



وتم الإعلان في يونيو 2021 عن التنسيق الخاص بعدد (27) مدرسة تكنولوجيا تطبيقية باستحداث المدارس الإحدى عشرة الآتية: مدرسة غبور-1 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 15 مايو بالتعاون مع شركة غبور، في تخصصات صيانة السيارات، ومدرسة غبور، 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع شركة غبور، في تخصصات صيانة السيارات، ومدرسة “فولكس” بالتعاون في حي الأسمرات مع شركة فولكس فاجن، في تخصصات صيانة وإصلاح السيارات.



ومدرسة (G I T) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالتعاون مع شركة (G I T)، في تخصصات: إنتاج الماكينات الزراعية، تشكيل وتشغيل المعادن، تصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية، تشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج، ومدرسة (ظهر) للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد في تخصصات البترول، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة بورسعيد، وشركة أبك إينى ومؤسسة السويدي، ومدرسة (MCV) للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2021/ 2022.

وتم إنشاء خمي مدارس (We للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الجيزة والدقهلية والسويس والإسكندرية والمنيا)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2021/

2022.

ويبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022 /2023 (48) مدرسة بالتعاون مع كبار الشركاء الصناعيين.

التخصصات الجديدة في التعليم الفني

طلاب التعليم الفني

استطاعت وزارة التربية والتعليم من إنشاء 30 تخصصًا نوعيًا/ مهنة جديدة خلال الفترة من 2015 حتى 2017، ومدارس التعليم الفني التي تطبق دليل لتحسين الدروس العملية بنظام ياباني (الجايكا) لتخصصين فقط هما صيانة وإصلاح الميكانيكا، الإلكترونات، في مدرسة بالقليوبية، وثلاث مدارس ببور سعيد، بالإضافة لتخصص الجلود في سوهاج في التعليم الفني.



وأنشئت ثلاثة برامج تعليم مزدوج في بورسعيد بالتعاون مع مصنع (سوميتومو) الياباني، ضمن المشروع المصري الياباني لتطوير التعليم العام والفني ضمن مبادرة الرئيس، ومدرستين فنيتين للوجستيات كفصول ملحقة وبدأتا العمل في 2016 /2017 في بورسعيد والإسماعيلية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية (ووصل عدد تخصصات اللوجستيات بالمدارس إلى (6) مدارس حتى عام 2020/ 2021 (السويس – دمياط – البحر الأحمر).

وتم إنشاء المباني، والمناهج، والمعامل للمدرسة الفنية النووية بالضبعة، وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2017-2018، وإنشاء المدرسة المهنية في دمو بمحافظة الفيوم وبدء الدراسة 2017/ 2018 (تعاون إيطالي)، وإضافة 21 تخصصًا بمدارس التعليم الفني الصناعي، طبقًا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافي (18 /19/ 2020).



كما أنشأت وزارة التعليم تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة في 13 مدرسة بتسع محافظات مختلفة وهي: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، والقليوبية، والسويس، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر.