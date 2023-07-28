الأهلي يدرس الاعتماد على البدلاء امام الداخلية في كأس مصر

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر استمرار الاعتماد على اللاعبين البدلاء والصاعدين في كأس مصر بعد نهاية مشوار الدوري الممتاز بالتعادل بدون أهداف مع المصري البورسعيدي.



ورفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والداخلية المقررة يوم الأحد المقبل في دور الستة عشر ببطولة الكأس وتقرر إقامتها في نفس موعدها.



ويتجه كولر لاستمرار منح لاعبيه الأساسيين إجازة وإعفائهم من خوض لقاء الداخلية في الكأس لحين اتضاح الرؤية بخصوص إقامة مباراة ربع النهائي يوم 3 أغسطس المقبل.



واستفسر كولر من مسؤولي الأهلي عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري خاصة أنه ينتظر هذه المعلومات فيما يخص بداية الموسم المقبل لتحديد إجازته السنوية بجانب خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وتحدث مارسيل كولر عن مباراة المصري الأخيرة مؤكداً أنها لم تكن قوية أو صعبة على الفريقين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: " كان هناك هدوء، والمنافس تحصل على بعض الفرص في الشوط الأول وفرصة في آخر الشوط الثاني، بينما سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، وتحصل على العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني".



واستكمل كولر تصريحاته: "سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية في كأس مصر الأحد المقبل، لذلك علينا الحفاظ على قوتنا وعلى تركيزنا حتى النهاية، لأننا أمام منافسة في بطولة جديدة".



وعن تحديد عناصر من الشباب للانضمام إلى قائمة الموسم المقبل، قال كولر إنه صعب للغاية الحديث عن هذا الأمر الآن مؤكداً أنه لم يشعر بالمفاجأة من مستوى هؤلاء الصاعدين لأن جميعهم يتبادلون التواجد في تدريبات الفريق الأول على مدار الموسم، وجميعهم عناصر مميزة لكن يحتاجون لبذل مجهود كبير لحجز مكان في الفريق الأول".



وتابع:" أنا أعرف كل عناصر الناشئين والشباب، وأعلم من الأقرب إذا بذل مجهودًا كبيرًا للانضمام للفريق الأول".

وعن الجدية في التعامل مع المباريات، قال كولر: " نحن نتعامل بجدية مع كل المباريات، لأننا نمثل ناديًا كبيرًا يشجعه مئات الملايين وينتظرون دائمًا الأفضل، لذا أنقل هذا الشعور للاعبين لأنني أحب أن أجد اللاعبين في كل لحظة يقدمون أفضل ما لديهم في كل مباراة، لإسعاد الجماهير وتقديم ما يستحقونه".

على صعيد آخر ، تنتظر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي القرار النهائي من جانب كولر بشأن عودة أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا في الموسم المقبل.

ووافق كولر على عودة محمد شكري لاعب سيراميكا وظهير أيسر الأهلي السابق في ظل وجود بند يسمح بعودته مقابل سداد 7 ملايين جنيه كما وافق كولر على عودة الثنائي صلاح محسن وكريم وليد (نيدفيد) بعد نهاية الإعارة.

وتؤيد لجنة التخطيط فكرة عودة بيكهام لأنه يلعب في عدة مراكز وسيكون حلاً جيداً للجهاز الفني للمشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.