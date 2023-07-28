خبير اقتصادى: "قرارات رئيس الوزراء تحتاج لتنفيذ فعلي من المواطنين والمؤسسات الحكومية"

قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي: “إن قرارات رئيس الوزراء هى سلاح ذو حدين”، لافتًا أن ترشيد الاستهلاك في الكهرباء يتطلب تعاون من المواطن والمؤسسات للتنفيذ.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرارات سوف تأتي بنتائج فعالة، إذا نفذت بشكل جيد، ومثال على ذلك نجد في بعض الأحيان أعمدة إضاءة تظل مضيئة في بعض الشوارع في النهار.

وأوضح سيد خضر، أنه ذات يوم ذهب لتأدية بعض الأعمال في أحد المؤسسات الحكومية، وجد غرفة صغيرة يتواجد بها 4 أجهزة تكيف تعمل، وهو يوضح عدم التنفيذ الجيد لترشيد الكهرباء على أرض الواقع ويتطلب رقابة أكبر.

ولفت أن الدولة المصرية تسعى لتوفير العملة الصعبة وفي ظل أزمة التغيرات المناخية، والتي تعد أزمة متواصلة وسوف تزيد الفترة المقبلة وترتفع الحرارة أكثر، مؤكدًا أننا نحتاج ثقافة ترشيد الاستهلاك سواء من ناحية المواطن أو الموظفين والدولة.

وأضاف أن الموظفين لا يحتاجون فقط إلى يوم الأحد من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، ولكنهم بحاجة لتطبيق فكرة الترشيد بشكل أفضل على مستوى القطاعات من أجل عبور تلك الأزمة.

وأكد خضر أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني، بل جميع الدول في مختلف أنحاء العالم تواجه نفس الأزمة وسوف تمتد المشكلة في الفترة المقبلة بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أن نجاح الاقتصاد المصري الداخلي يزيد من الأعداء سواء داخليًا أو خارجيًا.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن قرارات رئيس الوزراء مهمة للخروج بأقل الخسائر الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر سوف تستورد نسبة من خام المازوت لتعمل الكهرباء بشكل أفضل، ولولا المشروعات الضخمة في قطاعات الكهرباء في مصر، لكانت الأزمة أكبر من ذلك.

وأكد سيد خضر، أن التنفيذ على أرض الواقع من قبل المواطن والهيئات والمؤسسات الحكومية، هى التي سوف تحسم في أمر ترشيد استهلاك الكهرباء الفترة المقبلة.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر أمس الخميس قرارات عدة، ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل "أون لاين" لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء، ويتم تطبيقه بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلى مدار الشهر.