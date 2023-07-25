ضوابط المنح الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية 2023

كشف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن قواعد الحصول على المنح الدراسية في جامعة الجلالة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن المنح الدراسية للطلاب المتفوقين بالجامعة خلال العام الأول، هي: أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية يحصل على منحة كاملة.

ولفت رئيس جامعة الجلالة الأهلية إلى أن طلاب الشعبة العلمية "علوم" الحاصلين على أعلى من 92 في المائة يحصل على تخفيض 50 في المائة.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن طلاب الشعبة العلمية "رياضة" الحاصلين على أعلى من 90 في المائة يحصل على تخفيض 50 في المائة، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على أعلى من 85 في المائة يحصل على تخفيض 50 في المائة.

المنح الدراسية للمتفوقين في جامعة الجلالة

ونوه رئيس جامعة الجلالة الأهلية بأن الجامعة تخصص منحا دراسية للطلاب الأوائل خلال الدراسة طبقًا للائحة الداخلية للجامعة.

أما منح التفوق الرياضي، فيحصل الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية، على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية 100%، وفضية 50%، وبرونزية25%.

ويحصل الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والافريقية، على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية 50%، فضية 25%، برونزية 10%.

منح الشهادات المزدوجة مع Arizona State University:

وتقدم جامعة الجلالة الأهلية منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والطلاب ذوي الهمم، وبالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم 35 في المائة منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع 90 في المائة، و25 في المائة إذا كنت حاصل على مجموع 87 في المائة.

وبالنسبة لطلاب شعبة العلمية رياضيات، يحصل الطالب على منحة دراسية 35 في المائة إذا كنت حاصل على مجموع 88 في المائة، و25 في المائة إذا كنت حاصل على مجموع 85 في المائة.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، يحصل الطالب على منحة دراسية 35 في المائة إذا كنت حاصل على مجموع 82 في المائة، و25 في المائة إذا كنت حاصل على مجموع 80 في المائة.

وتتوفر منح دراسية قيمتها 20 في المائة لجميع طلاب الشهادة المزدوجة، وبرنامج المنح المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبرامج الشهادات المزدوجة

بالتعاون مع “برنامج المنح الجامعية” و”برنامج رواد وعلماء مصر” المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتقدم جامعة الجلالة عدداً من المنح الدراسية لبرامج الشهادات المزدوجة مع Arizona State University في مجالات الهندسة، والعلوم الإدارية، وعلوم الحاسب، لعدد من طلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس العلوم والتكنولوجيا STEM.والمخصص نسبة منه للطلاب ذوى الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024 – 2023.

منحة ساويرس للتفوق

منحة ساويرس للتفوق (مسار خريجي الثانوية العامة) هي منحة دراسية ممولة بالكامل تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين وذوي الهمم، تغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب.

منح دراسية للطلاب النوابغ

يقدم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عددا من الفرص للطلاب المصريين الجنسية من كل محافظات الجمهورية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، النوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، للحصول على منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة.

وتشمل البرامج في مجال العلوم الأساسية: برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، برنامج علوم وتكنولوجيا النانو، وفي مجال هندسة الكمبيوتر: برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة الكمبيوتر.

كما تشمل في مجال علوم الكمبيوتر: برنامج الذكاء الاصطناعي، علوم المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج علوم الكمبيوتر، وفي مجال الهندسة: برنامج هندسة الميكاترونكس والأتمتة الصناعية.

تخفيضات المصروفات الدراسية

يمنح أبناء الشهداء من (القوات المسلحة، والشرطة، وشهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية) تخفيض بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية.

كما يمنح الأقارب من الدرجة الثانية (الطلاب الإخوة) تخفيض بنسبة 10 في المائة للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالب في الجامعة أو تخرج منها، ويمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت بالجامعة تخفيض بنسبة 20%