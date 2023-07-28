رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 استعلم عنها بالاسم ورقم الجلوس
هـنا الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 .. استعلم عنها بالاسم ورقم الجلوس
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 استعلم عنها بالاسم ورقم الجلوس، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية عن نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 وترقبًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023.
نتيجة الثانوية العامة 2023 .. خطوات الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس:
تقترب كنترولات الثانوية العامة من الانتهاء من تجهيز نتائج امتحان الثانوية العامة 2023، إذْ تم تحديد الطلاب الأوائل في كل شعبة، بالإضافة إلى تحديد النسبة العامة للنجاح في كل شعبة، وتجري الآن عملية تجميع نتائج الطلاب وفحصها، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك استعدادات جارية لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في بداية الأسبوع المقبل.
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة امتحان الثانوية العامة 2023 وإعلانها رسميًّا خلال الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي سيتم عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا على موقع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة بداية أغسطس 2023، وسيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في جميع المواد فور اعتمادها من قبل وزير التعليم.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط:
ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدخول عبر رابط موقع الوفد، تسجيل البيانات الخاصة بالطالب للحصول عليها فور إعلانها من هـــــــــــــنـــــــــــا، أما بالنسبة لخطوات التسجيل للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها كالآتي:
للحصول على نتيجة الثانوية العامة يدخل الطالب أو ولي الأمر على الرابط المباشر التابع لموقع الوفد من هــــــــــــــــنــــــــــــا.
يكتب الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح.
موعد نتيجة الثانوية العامة 2023:
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة بدأت في مراجعة ورصد وتجميع نتائج الطلاب بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، وأشار المصدر إلى أنه بعد الانتهاء من رصد الدرجات، سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة في كل شعبة سواء كانت علمية أو أدبية.
أضاف المصدر في تصريح خاص أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 أفضل من العامين الماضيين، وذلك يرجع إلى ارتفاع نسب النجاح التي أعلنتها الوزارة لـ 6 مواد أساسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الأوائل خلال الأسبوع الحالي لتكون النتيجة جاهزة لدى وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وستعلن النتيجة مطلع الأسبوع المقبل.
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