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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إعلانات تلمس القلوب للحث على التبرع.. فيديو

طريقة مبتكرة للتبرع
طريقة مبتكرة للتبرع

إعلان مبتكر للتبرع من أجل إطعام المساكين وتحرير الأسرى، أذهل المارة واستخدم فيه طريقة جديدة لحث الأشخاص على مساعدة الغير بشكل حديث ومطور.

وتداول رواد تويتر، مقطع فيديو للإعلان في أحد مراكز التسوق، في دولة أجنبية، وهو عبارة عن شاشة مشقوقة من المنتصف حيث يتم تمرير بطاقة الفيزا من خلالها، لتقديم التبرع بمبلغ مالي، وبمجرد تمريرها تقطع قطعة خبز، يأكلها شخص، ويشكر الشخص المتبرع على الطعام، وكأن مبلغًا  يصل للمحتاج في نفس اللحظة.

 

وفي شاشة أخرى تظهر يدان مقيدتان وبمجرد تمرير بطاقة الفيزا في المكان المخصص بين القيود، يفك القيد مباشرًا، ويقول الشخص شكرًا.

 

أثار الإعلان إعجاب المتابعين، الذين أثنوا على الطريقة الحديثة والمبتكرة لتقديم أموال للتبرع.

 

 

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