إعلانات تلمس القلوب للحث على التبرع.. فيديو

إعلان مبتكر للتبرع من أجل إطعام المساكين وتحرير الأسرى، أذهل المارة واستخدم فيه طريقة جديدة لحث الأشخاص على مساعدة الغير بشكل حديث ومطور.

وتداول رواد تويتر، مقطع فيديو للإعلان في أحد مراكز التسوق، في دولة أجنبية، وهو عبارة عن شاشة مشقوقة من المنتصف حيث يتم تمرير بطاقة الفيزا من خلالها، لتقديم التبرع بمبلغ مالي، وبمجرد تمريرها تقطع قطعة خبز، يأكلها شخص، ويشكر الشخص المتبرع على الطعام، وكأن مبلغًا يصل للمحتاج في نفس اللحظة.

What a wonderful donation ad🙏 pic.twitter.com/SsAzVN73eQ — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 27, 2023

وفي شاشة أخرى تظهر يدان مقيدتان وبمجرد تمرير بطاقة الفيزا في المكان المخصص بين القيود، يفك القيد مباشرًا، ويقول الشخص شكرًا.

أثار الإعلان إعجاب المتابعين، الذين أثنوا على الطريقة الحديثة والمبتكرة لتقديم أموال للتبرع.