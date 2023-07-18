ختام التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات " صقر 119" بالمنيا

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، اللواء عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة العمليات ،والعميد خالد حلمى مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة .

والعميد إيهاب بكرى المستشار العسكرى للمحافظة، وذلك ضمن الفعاليات الختامية للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات و الكوارث " صقر 119" والذي نفذته محافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام ، من 16 وحتى 18 يوليو الجاري ، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة، ومشاركة مكتب المستشار العسكري وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تفقد السكرتير العام للمحافظة ، و مساعد رئيس هيئة العمليات معسكر الإيواء العاجل بإستاد المنيا الرياضي ، ضمن الفعاليات الختامية للتدريب، ، بمشاركة مديريات ، ( الشباب والرياضة، والصحة ، والتربية والتعليم، والتضامن الإجتماعي، والتموين)، للتأكد من مدى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي موقف طارئ.

هذا وقد استعرضت الجهات التنفيذية والأمنية للمحافظة ، خطط وسيناريوهات التعامل مع المواقف الطارئة ، من خلال طرح إحدى الأزمات التي تواجه المحافظة ، والخطوات المتخذة من قبل كل جهة حول كيفية المواجهة، حيث مديريات ، (مديرية الصحة، وهيئة الإسعاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي، والتموين، والإسكان، والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، ومديرية الطرق، وهيئة الطرق والكباري، والطب البيطري ، والبيئة، والأوقاف، والكنيسة ) .

بهدف التنسيق فيما بينها لتلافى السلبيات الناجمة ، ومحاولة احتواء الموقف واتخاذ القرارات السليمة، من خلال الإستخدام الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالمحافظة، ونقل خبرات القوات المسلحة للأجهزة التنفيذية لكيفية التحرك السريع في أوقات الأزمات ، وعرض الدروس المستفادة في كيفية ملاحقة الآثار السلبية للأزمات الطارئة وتجنب وقوعها .