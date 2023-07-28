الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة 28/ 7/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:



1. مديرية أوقاف البحيرة - بدر

2. مديرية أوقاف جنوب سيناء - أبو رديس

3. مديرية أوقاف أسيوط - صدفا

4. مديرية أوقاف مطروح - سيوه

5. مديرية أوقاف سوهاج - دار السلام

6. مديرية أوقاف السويس - الجناين

7. مديرية أوقاف القليوبية - كوم أشفين

8. مديرية أوقاف كفر الشيخ - بلطيم

9. مديرية أوقاف بني سويف - سمسطا

10. مديرية أوقاف المنيا - إطسا و سمالوط



كما إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 16) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 35 ) مسجدًا منها ( 28 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف الجيزة

1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر



مديرية أوقاف المنيا

2. الرضوان – قرية البسقلون– العدوة

3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة

4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص

5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص

6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس

7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس



مديرية أوقاف البحيرة

8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول

9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى



مديرية أوقاف الدقهلية

10. الحمد – تلبنت – مركز أجا



مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق



مديرية أوقاف قنا

12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص



مديرية أوقاف بني سويف

13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الكهرباء – مدينة باريس



مديرية أوقاف سوهاج

2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا

3. الفتح الإسلامي – قرية الصلعا – مركز سوهاج.