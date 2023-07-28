الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم
تنطلق اليوم الجمعة 28/ 7/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف البحيرة - بدر
2. مديرية أوقاف جنوب سيناء - أبو رديس
3. مديرية أوقاف أسيوط - صدفا
4. مديرية أوقاف مطروح - سيوه
5. مديرية أوقاف سوهاج - دار السلام
6. مديرية أوقاف السويس - الجناين
7. مديرية أوقاف القليوبية - كوم أشفين
8. مديرية أوقاف كفر الشيخ - بلطيم
9. مديرية أوقاف بني سويف - سمسطا
10. مديرية أوقاف المنيا - إطسا و سمالوط
كما إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 16) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 35 ) مسجدًا منها ( 28 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر
مديرية أوقاف المنيا
2. الرضوان – قرية البسقلون– العدوة
3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة
4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص
5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص
6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس
7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس
مديرية أوقاف البحيرة
8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول
9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف الدقهلية
10. الحمد – تلبنت – مركز أجا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق
مديرية أوقاف قنا
12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف بني سويف
13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الكهرباء – مدينة باريس
مديرية أوقاف سوهاج
2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا
3. الفتح الإسلامي – قرية الصلعا – مركز سوهاج.