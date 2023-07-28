الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تنطلق اليوم الجمعة 28/ 7/ 2023م عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:


1. مديرية أوقاف البحيرة - بدر
2. مديرية أوقاف جنوب سيناء - أبو رديس
3. مديرية أوقاف أسيوط - صدفا
4. مديرية أوقاف مطروح - سيوه 
5. مديرية أوقاف سوهاج - دار السلام 
6. مديرية أوقاف السويس - الجناين
7. مديرية أوقاف القليوبية - كوم أشفين
8. مديرية أوقاف كفر الشيخ - بلطيم
9. مديرية أوقاف بني سويف - سمسطا
10. مديرية أوقاف المنيا - إطسا و سمالوط


كما إنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 16) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 35 ) مسجدًا منها ( 28 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف الجيزة 
1. الكويت -  امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر


مديرية أوقاف المنيا
2. الرضوان –  قرية البسقلون– العدوة 
3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة
4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص
5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص
6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس
7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس


مديرية أوقاف البحيرة
8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول
9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى


مديرية أوقاف الدقهلية
10. الحمد – تلبنت – مركز أجا 


مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق


مديرية أوقاف قنا
12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص


مديرية أوقاف بني سويف
13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى


ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الكهرباء – مدينة باريس


مديرية أوقاف سوهاج
2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا
3. الفتح الإسلامي –  قرية الصلعا – مركز سوهاج.

الجريدة الورقية