رئيس جامعة الفيوم يسلّم الجوائز للفائزين بدوري الكرة الخماسية

سلّم الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم كأس دورى الكرة الخماسية للعاملين بالجامعة لفريق مستشفى مصطفى حسن الجامعي الفائز بالمركز الأول.

وكان الفريق قد فاز بالمركز الأول بدوري كرة القدم الخماسية للعاملين بالجامعة، والتى نظمتها اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بحضور أشرف الغندقلى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والمهندس عمرو ماضى رئيس اللجنة الرياضية، وأمين الجامعة المساعد للشؤون المالية وهالة السويفي نائب رئيس اللجنة الرياضية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ووائل القاضى مدير عام الأمن الجامعي، والسادة أعضاء اللجنة والفريقين الفائزين.

الجدير بالذكر أن الدورى شارك به 8 فرق يتكون كل فريق من 7 لاعبين، وفاز فيها فريق مستشفى مصطفى حسن الجامعى بالمركز الأول، وفريق الأمن الجامعى بالمركز الثاني، وقد تم إهداء ميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمركز الأول والثاني، ولأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى.

طب الأسنان بالفيوم تنظم ندوة بعنوان “طب الأسنان الأخضر”

وفي سياق آخر شهدت الأستاذ الدكتور لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان فعاليات ندوة تحت عنوان (طب الأسنان الأخضر) التي نظمتها إدارة التعليم المستمر بالكلية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور هيثم عمرو وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستضافت الندوة الدكتورة منى رياض أستاذ العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، والدكتورة شيرين حافظ أستاذ العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

في مستهل كلمتها رحبت الدكتورة لمياء إبراهيم بضيوف الندوة في رحاب كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، وأكدت على أهمية موضوع الندوة خلال الفترة الحالية مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق تجربة طب الأسنان الأخضر في الكلية، والذي تم تطبيقها في جامعة القاهرة وحققت نجاحاََ كبيراََ.

وحاضر خلال الندوة كل من الدكتورة منى رياض، والدكتورة شيرين حافظ، وقاموا بتعريف مصطلح طب الأسنان الأخضر بأنه التحول من الأشياء التي تؤثر على البيئة إلى التحكم في تأثيرنا نحن على البيئة، كما تطرقت الندوة إلى الحديث عن كيفية الاستفادة من مخرجات عيادات طب الأسنان، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والورق لتحقيق هدف التقليل من مخرجات العيادة، كما ناقشت الندوة شرح خطوات كيفية التعامل مع المريض والابتعاد عن الأدوات التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط.