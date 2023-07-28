تواصل فعاليات النشاط الصيفي وورش العمل بمدارس الفيوم

تواصل مديرية التربية والتعليم بالفيوم برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، تفعيل النشاط الصيفي بمركز تنمية القدرات للتربية الفنية والصحافة والإعلام التربوي بالإدارات التعليمية.

يأتي هذا تحت إشراف ريحاب عريق وكيل المديرية، والمهندس هشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور محمد صلاح مدير إدارة الأنشطة، وفاطمة ابراهيم موجه عام التربية الفنية.

أوضحت مدير المديرية أنه تم تنفيذ النشاط الصيفي بمركز تنمية القدرات وأعمال النشاط الصيفي على مستوى الإدارات التعليمية، وشملت التربية الفنية بإدارة سنورس التعليمية، والتي تم تنفيذ النشاط الصيفي بها بمقر مدرسة الغابي بالسليين، بحضور فريق العمل بتوجيه التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

كما أقيمت ندوة من فعاليات النشاط الصيفي بمدرسة 6 أكتوبر الإعدادية بنات، والندوة بعنوان حب الوطن، لتعريف الطالبات بأهمية الوطن وواجبنا تجاهه وغرس روح الانتماء والولاء للوطن، بالإضافة إلى تفعيل النشاط الصيفي ومركز تنمية القدرات (التربية الفنية) بمقر مدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، بينما في إدارة إطسا التعليمية، تم تنفيذ النشاط الصيفي بمركز تنمية القدرات بمدرسة شهداء الصوافنة الإبتدائية.

في إدارة أبشواي التعليمية، تم تفعيل النشاط الصيفي ومركز تنمية القدرات بمدرسة العجميين الثانوية بنات، بينما في إدارة شرق الفيوم التعليمية، تم تنفيذ النشاط الصيفي بمقر مدرسة محمد معبد الابتدائية، كما تم تفعيل النشاط الصيفي بمركز تنمية القدرات وورش عمل التربية الفنية بمدرسة التوفيق الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، كما تم تنفيذ النشاط الصيفي لتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي، تحت إشراف ناصر الحادقة موجه عام الصحافة بالمديرية وفريق العمل المشرف لتوجيه الصحافة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على النشاط الصيفي بمركز تنمية القدرات، والصحافة والإعلام التربوي، والشئون التنفيذية بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

ورش عمل فنية وعلمية بالمركز الاستكشافي في الفيوم:

في سياق متصل نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا عددًا من ورش العمل الفنية والعلمية بالمركز، تحت إشراف فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي وفريق العمل.

شملت الفعاليات تنظيم ورشة عمل علمية عن الزواحف للصفوف العليا للمرحلة الابتدائية، وورشة عمل تعلم مهارات الرسم (باستخدام الألوان الأساسية وتكوين ألوان ثانوية)، كما تم تنفيذ ورشة عمل تكوين الروبوت واستخدام الأكواد ولغة البرمجة، بالإضافة إلى ورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على التعرف على البرمائيات، عمل نشاط فني، ألعاب تنمية مهارات التركيز.