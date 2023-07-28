نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على الاعتماد

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وفي انتظار تحديد وقت الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم.

وأوضحت المصادر أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون أعلى من نسبة النجاح العام الماضي وكذلك نسب التفوق.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023:

امتحانات الثانوية العامة 2023

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9 في المئة، ونسبة الحاصلين على درجة 95 في المئة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع.

وتجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المئة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر نحو 1.5 في المئة من عدد الطلاب.

وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المئة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المئة فأكثر 20 في المئة من عدد الطلاب.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المئة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المئة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.



وبلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا 91.1 في المئة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5 في المئة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المئة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المئة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المئة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المئة وحصل على درجة 95 في المئة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

كما بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المئة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المئة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المئة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91 في المئة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة، ونسبة الحاصلين على 2.9 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 فيما فوق 95 في المئة.